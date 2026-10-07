سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آسیب‌دیدن چهار فاز پارس جنوبی در جنگ اخیر، بخش زیادی از کمبود و کسری تولید گاز کشور جبران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد امیر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پارس جنوبی در عسلویه اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و با حضور استاندار، مسئولان و نمایندگان دیوان محاسبات، برای بررسی وضعیت پارس جنوبی در عسلویه حضور یافتیم.

وی افزود: پارس جنوبی یکی از مجموعه‌های پالایشی مهم کشور و از منابع اصلی تأمین گاز به شمار می‌رود که در جنگ اخیر آسیب جدی دید و چهار فاز آن عملاً از مدار خارج شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل، نگرانی‌هایی درباره تأمین گاز کشور در زمستان به وجود آمد و لازم بود این موضوع با جدیت بررسی شود.

امیر گفت: در این بازدید مشخص شد توانمندی جوانان ایرانی در جبران بخش زیادی از کمبود‌ها و کسری تولید نقش داشته است، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی افزود: بررسی کمبود‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف را پیگیری می‌کنیم و در جلسه امروز نیز درباره جبران بخشی از تولید گاز توضیحاتی ارائه شد که در مجموع قابل قبول بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال، در زمینه فلر‌ها و جمع‌آوری گاز‌های مشعل، اقدامات هنوز به مرحله عملیاتی مورد انتظار نرسیده است.

امیر هدف از این بازدید را برطرف‌کردن نگرانی مردم عنوان کرد و گفت: کار بزرگی انجام شده است و امیدواریم مردم در زمستان نگرانی کمتری داشته باشند؛ البته کسری وجود دارد، اما با مصرف درست و همراهی مردم، این کسری ان‌شاءالله جبران خواهد شد.

عضو ناظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پالایشگاه‌های چهارم و ششم پارس جنوبی که در زمان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده با همکاری دانشگاه علم و صنعت در دست ساخت است.

جعفر پورکبگانی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از پالایشگاه‌های چهارم و ششم با اشاره به آسیب‌های وارده بر این بخش از صنعت درپی حملات دشمن اظهار کرد:اعضای این کمیسیون برای دومین بار با هدف بررسی میزان پیشرفت کار در محل حادثه حضور پیدا کردند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش‌های انجام‌شده قابل تقدیر است؛ با این حال، نتیجه‌گیری نهایی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که اطلاعات و ارزیابی‌های انجام‌شده در این مرحله، همراه با جدول تدوین‌شده، مبنای مقایسه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دانشگاه علم و صنعت در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و با هدف کمک به صنعت نفت و گاز در این فرایند حضور داشته است.

عضو ناظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره موضوع‌های مهم مرکز استان نیز گفت: جزیره خارک و صنعت آبزیان از موضوع‌های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و بخش اصلی مباحث را تشکیل دهند.

پورکبگانی ادامه داد: امروز یکی از مراحل جمع‌بندی در عسلویه انجام می‌شود و جمع‌بندی دوم و نهایی نیز در مرکز استان صورت خواهد گرفت. این آخرین سفر کاری هیات کمیسیون اصل ۹۰ خواهد بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون نیز باید جلسه و نشستی برگزار شود تا براساس این مقایسه، بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

برچسب ها: تولید گاز ، کمیسیون اصل نود
خبرهای مرتبط
خضریان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
بررسی شکایات واصله از وزارت کشور پیرامون برگزاری انتخابات در کمیسیون اصل نود
تعیین ارکان هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم
خضریان خبر داد؛
تأمین اعتبار لازم برای افزایش ظرفیت پرورش میگو در استان هرمزگان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
سخنگوی کمیسیون اصل نود: بخش زیادی از کسری تولید گاز جبران شد