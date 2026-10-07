باشگاه خبرنگاران جوان -محمد امیر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پارس جنوبی در عسلویه اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و با حضور استاندار، مسئولان و نمایندگان دیوان محاسبات، برای بررسی وضعیت پارس جنوبی در عسلویه حضور یافتیم.

وی افزود: پارس جنوبی یکی از مجموعه‌های پالایشی مهم کشور و از منابع اصلی تأمین گاز به شمار می‌رود که در جنگ اخیر آسیب جدی دید و چهار فاز آن عملاً از مدار خارج شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل، نگرانی‌هایی درباره تأمین گاز کشور در زمستان به وجود آمد و لازم بود این موضوع با جدیت بررسی شود.

امیر گفت: در این بازدید مشخص شد توانمندی جوانان ایرانی در جبران بخش زیادی از کمبود‌ها و کسری تولید نقش داشته است، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی افزود: بررسی کمبود‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف را پیگیری می‌کنیم و در جلسه امروز نیز درباره جبران بخشی از تولید گاز توضیحاتی ارائه شد که در مجموع قابل قبول بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال، در زمینه فلر‌ها و جمع‌آوری گاز‌های مشعل، اقدامات هنوز به مرحله عملیاتی مورد انتظار نرسیده است.

امیر هدف از این بازدید را برطرف‌کردن نگرانی مردم عنوان کرد و گفت: کار بزرگی انجام شده است و امیدواریم مردم در زمستان نگرانی کمتری داشته باشند؛ البته کسری وجود دارد، اما با مصرف درست و همراهی مردم، این کسری ان‌شاءالله جبران خواهد شد.

عضو ناظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پالایشگاه‌های چهارم و ششم پارس جنوبی که در زمان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده با همکاری دانشگاه علم و صنعت در دست ساخت است.

جعفر پورکبگانی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از پالایشگاه‌های چهارم و ششم با اشاره به آسیب‌های وارده بر این بخش از صنعت درپی حملات دشمن اظهار کرد:اعضای این کمیسیون برای دومین بار با هدف بررسی میزان پیشرفت کار در محل حادثه حضور پیدا کردند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش‌های انجام‌شده قابل تقدیر است؛ با این حال، نتیجه‌گیری نهایی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که اطلاعات و ارزیابی‌های انجام‌شده در این مرحله، همراه با جدول تدوین‌شده، مبنای مقایسه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دانشگاه علم و صنعت در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و با هدف کمک به صنعت نفت و گاز در این فرایند حضور داشته است.

عضو ناظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره موضوع‌های مهم مرکز استان نیز گفت: جزیره خارک و صنعت آبزیان از موضوع‌های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و بخش اصلی مباحث را تشکیل دهند.

پورکبگانی ادامه داد: امروز یکی از مراحل جمع‌بندی در عسلویه انجام می‌شود و جمع‌بندی دوم و نهایی نیز در مرکز استان صورت خواهد گرفت. این آخرین سفر کاری هیات کمیسیون اصل ۹۰ خواهد بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون نیز باید جلسه و نشستی برگزار شود تا براساس این مقایسه، بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.