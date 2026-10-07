رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت ۲.۵ میلیون یورو تعهد ارزی به کشور با پیگیری دستگاه قضایی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اسپانلو از بازگشت ۲ میلیون ۵۰۰ هزار یورو تعهدات ارزی مربوط به صادرات و واردات کالا با پیگیری‌های قضایی خبر داد و اظهارکرد: این تعهدات مربوط به چهار شرکت فعال در حوزه صادرات و واردات است که قرار بود در ازای ارز دریافتی کالا صادر یا وارد کنند، اما پس از گذشت مهلت زمانی تعیین شده، نه تنها هیچ اقدامی نکردند تعهدات ارزی حاصل از صادرات و واردات را نیز به دولت پرداخت نکردند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: با پیگیری‌های قضایی در دادسرای مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی، همه تعهدات ارزی به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۱۹ یورو از این چهار شرکت پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.

وی با اشاره به تشکیل تیمی از قضات زبده استان در دادسرای مرکز استان برای کشف و شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: یکی از اولویت‌های این کمیته برخورد با بدهکاران کلان بانکی به ویژه کسانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، است.