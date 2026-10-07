رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر غیردارویی در استان امحا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ایوب علیپور روز سه شنبه در حاشیه مراسم امحای مواد مخدر اظهار داشت: در راستای اجرای احکام قطعی قضایی و به‌منظور صیانت از سلامت و امنیت اجتماعی، یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر غیردارویی که در جریان عملیات‌های مختلف پلیسی کشف شده بود، امحا شد.

وی افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از توان عملیاتی، اجازه نخواهد داد فضای جامعه به بستری برای جولان قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر تبدیل شود.

سرهنگ علیپور با تاکید تأکید بر اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر یک وظیفه همگانی و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است، تصریح کرد: مجموعه انتظامی استان با رویکردی جهادی و با مشارکت مردم، برخورد قاطع با عوامل اصلی شبکه توزیع مواد مخدر را به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی خود با جدیت دنبال می‌کند.

برچسب ها: مواد مخدر ، کالا قاچاق
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