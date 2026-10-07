عابدینی گفت: ترامپی که ننگ قتل عام هزاران زن و کودک را در کارنامه دارد و نامش با جزیره بدنام اپستین گره خورده، دیگر دروغگویی و دستکاری اطلاعات، برایش مذموم نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی در یادداشتی نوشت:

دونالد ترامپ، قمار باز خود شیفته‌ای است که به مدد زر و زور و تزویر به کاخ سفید راه یافته است. او نه حقوق افراد را به رسمیت می‌شناسد و نه ارزنی برای حقوق جامعه و بین الملل ارزش قائل است. او از زیر پا گذاشتن هنجار‌های اخلاقی هم ابایی ندارد.

ترامپی که ننگ قتل عام هزاران زن و کودک، پیر و جوان، دانش اموز و معلم و ... را در کارنامه دارد و نامش با جزیره بدنام اپستین گره خورده است دیگر دروغگویی و دستکاری اطلاعات، برایش مذموم نیست.

رییس جمهور امریکا مدتی است می‌کوشد با دستکاری سامانه‌ها، امار تردد شناور‌ها از تنگه هرمز، بهای نفت را پایین بیاورد. سامانه "تانکر ترکرز "که نفتکش‌ها را با استناد به تصاویر ماهواره‌ای در آب‌های بین‌المللی ردیابی می‌کند در ان زمره است.

این راهبرد رسانه‌ای حدود ۸ ماه پس از ان اتخاذ شده که با میدان اوردن همه توان نظامی اش شامل ناو‌های هواپیمابر، جنگنده‌های افسانه‌ای f۳۵، موشک‌های سنگرشکن، تام هاوک و ... نتواست مدیریت تنگه هرمز را از دست یاران شهید تنگسیری خارج کند. اما فارغ از این موضوع حتی اگر ادعا‌های ترامپ راست هم باشد باز هم به سبب مولفه‌های غیر قابل کتمان، تاثیر تعیین کننده‌ای در واقعیت ماجرا نخواهد داشت:

الف: کافی نبودن نفت در بازار

ادعای ترامپ مبنی بر ازادی نفتکش‌ها در تردد از تنگه هرمز گرچه اغراق امیز است، اما حتی بر فرض محال اگر ان را هم بپذیریم صادرات نفت در شهریور ماه حدود ۷۰ درصد پیش از جنگ بوده که با بیانگر کاهش صادرات روزانه از ۱۹ به ۱۳ میلیون بشکه است. این رقم در صورت صحت باز هم بیانگر کمبود در عرضه نفت است که بازار را بشدت زیر فشار قرار می‌دهد.

ب: تداوم ظرفیت بازدارندگی ایران

آمریکا با وجودی که جنگ ترکیبی تمام عیار از حمله نظامی تا تحریم اقتصادی را ضد جمهوری اسلامی تدارک دیده، اما در دستیابی به اهدافش که بار‌ها مقابل دوربین‌ها بر زبان اورد یا در شبکه مجازی اش نوشته، ناکام مانده است.

ایران با وجود همه فشار‌های قرارگاه شرارت پیشه غربی، عربی و عبری همچنان بر تنگه هرمز مسلط دارد و هر ماجراجویی امریکایی‌ها را بی درنگ با شلیک موشک یا پهپاد بسوی کشتی‌های متخلف در خلیج فارس یا پایگاه نظامیان امریکایی در اردن پاسخ می‌دهد.

ج:افزایش هزینه جنگ

قیمت خرید و فروش نفت برنت همچنان در بازار جهانی بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه و قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا هم بصورت میانگین به ترتیب به ۴٫۴۷ و ۶٫۵۲ دلار در هر گالن رسیده است. کشور‌های گروه هفت برای مقابله با این وضعیت مجبور شده‌اند که ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر راهبردی اشان را روانه بازار کنند.

این ارقام نشان می‌دهد آمریکا هنوز نتوانسته پیامد‌های اقتصادی جنگ ضد ایران اسلامی را مهار کند. واحد‌های خسارت دیده مانند تأسیسات رأس لفان در قطر با سرعت قابل بازسازی نیست و از این رو بازار انرژی جهانی را مدت‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد.

د:شکنندگی مسیر‌های جایگزین انرژی

متحدان عرب امریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس پیشتر چنین القاء می‌کنند که دور زدن تنگه هرمز از راه‌های جایگرین کار دشواری نیست. تجربه ۸ ماه گذشته نشان داد که این یک توهم بی مبنا بوده است و انتقال نفت از مسیر دریای سرخ، کانال سوئز و دریای عرب بسیار طولانی و پرهزینه است.

برآوردها حکایت از ان دارد که هزینه انتقال هر بشکه نفت از غرب اسیا به چین از ۷ دلار در پیش از جنگ به ۳۵ دلار افزایش یافته است.

ه: گسترش فشار جبهه مقاومت به باب المندب

تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر تنگه باب المندب هم از مواردی است که محاسبات امریکا را بهم ریخته است. دولت یمن همسو با محور مقاومت است و این موضوع سبب شده است تا کنترل مسیر‌های انرژی از محدوده تنگه هرمز برای محدود کردن صادرات نفت تا دریای سرخ کشیده شود.

هدف قرار گرفتن خط لوله شرق به غرب عربستان در ینبع هم نه فقط شرایط را برای ریاض که برای امریکا و رژیم صهیونی هم دشوارتر کرده است.

محاسبه آمریکا برای وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی و غیر عقلانی از مسیر فشار نظامی، محاصره اقتصادی و کنترل تنگه هرمز پس از گذشت حدود ۱۶ ماه، به نتیجه مورد انتظار کاخ سفید نرسیده است؛ بنابراین حال که اقدام‌های عملی ترامپ در میدان کارساز نبوده طبعا دستکاری اطلاعات، دستاورد چندانی برای او به بار نخواهد اورد، زیرا عملیات روانی در مقابله با واقعیت همانند کف روی اب است که با فرو نشستن بحران از بین می‌رود.