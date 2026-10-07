معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از احداث، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و آسفالت ۲۱ هزار و ۶۳۴ کیلومتر راه روستایی و فرعی در راستای توسعه خدمات به روستاییان طی دو سال گذشته خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - علی خانقایی با مقایسه گستردگی شبکه راه‌های روستایی کشور پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در حالی پیش از پیروزی انقلاب در مجموع ۸۲۰۰ کیلومتر راه روستایی (آسفالت، شوسه و خاکی) در کشور وجود داشت که در حال حاضر، ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر راه روستایی و ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر راه فرعی در کشور وجود دارد.

وی با مروری بر عملکرد دوساله دولت چهاردهم در حوزه ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی، اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۵۸۶۶ کیلومتر راه روستایی احداث و همچنین بهسازی آسفالت، ترمیم، نگهداری و روکش مجدد آسفالت ۱۵ هزار و ۷۶۸ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی اجرایی شده است.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های احداث راه روستایی در دو سال اخیر، موجب بهره‌مندی یک‌هزار و ۱۷۳ روستای عبورکننده از این مسیرها، از راه دسترسی مناسب شنی و آسفالت شده است.

خانقایی تاکید کرد: همچنین با اجرای پروژه‌های متعددی در حوزه ترمیم، نگهداری، ایمن‌سازی و روکش مجدد آسفالت محورهای فرعی و روستایی در سطح کشور، زمینه تسهیل در تردد و ایمنی سفر برای پنج‌هزار و ۲۵۶ روستای کشور فراهم شده است.

وی ادامه‌داد: ارزش ریالی پروژه‌های ساخت راه روستایی ۳۵ همت و پروژه‌های نگهداری محورهای فرعی و روستایی نیز ۲۸ همت برآورد شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، جاده
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