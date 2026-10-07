باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، دولت‌های عضو این آژانس امروز (چهارشنبه) از تسریع آزادسازی ذخایر نفتی با هدف کاهش قیمت فزاینده سوخت حمایت کردند.

بیرول در بیانیه‌ای گفت تاکنون حدود ۳۲۵ میلیون بشکه نفت آزاد شده و افزود آزادسازی تمام ذخایر نفتی‌ای که کشور‌ها متعهد به عرضه آن شده‌اند، حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت دیگر را به بازار خواهد آورد.

بیرول خاطرنشان کرد که برخی کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی «حجم بیشتری از میزان اولیه تعهدشده» خود را آزاد کرده‌اند.

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد اگر کشور‌های گروه هفت سوخت وارد بازار نکنند، صادرات گازوئیل آمریکا را ممنوع خواهد کرد.

اسفند سال گذشته در پی اختلال شدید در بازار نفت که به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد شد، ۳۲ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند در مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود را روانه بازار کنند.

به طور جداگانه، اوایل ماه جاری میلادی کشور‌های گروه هفت توافق کردند که با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی، ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را طی ۴ ماه آزاد کنند. بر این اساس، قرار است بخش قابل توجهی از گازوئیل در ۲۰ روز نخست وارد بازار شود.

منبع: الجزیره