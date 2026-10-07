مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که برای مهار قیمت سوخت، روند آزادسازی ذخایر نفتی را تسریع می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، دولت‌های عضو این آژانس امروز (چهارشنبه) از تسریع آزادسازی ذخایر نفتی با هدف کاهش قیمت فزاینده سوخت حمایت کردند.

بیرول در بیانیه‌ای گفت تاکنون حدود ۳۲۵ میلیون بشکه نفت آزاد شده و افزود آزادسازی تمام ذخایر نفتی‌ای که کشور‌ها متعهد به عرضه آن شده‌اند، حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت دیگر را به بازار خواهد آورد.

بیرول خاطرنشان کرد که برخی کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی «حجم بیشتری از میزان اولیه تعهدشده» خود را آزاد کرده‌اند. 

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد اگر کشور‌های گروه هفت سوخت وارد بازار نکنند، صادرات گازوئیل آمریکا را ممنوع خواهد کرد. 

اسفند سال گذشته در پی اختلال شدید در بازار نفت که به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد شد، ۳۲ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند در مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود را روانه بازار کنند.

به طور جداگانه، اوایل ماه جاری میلادی کشور‌های گروه هفت توافق کردند که با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی، ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را طی ۴ ماه آزاد کنند. بر این اساس، قرار است بخش قابل توجهی از گازوئیل در ۲۰ روز نخست وارد بازار شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آژانس بین‌المللی انرژی ، آزادسازی ، ذخایر سوخت
خبرهای مرتبط
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
آژانس بین‌المللی انرژی: ۳۲۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آزاد شده است
دستمزد‌ نجومی کاپیتان و خدمه نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
آخرین اخبار
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
تحت تأثیر اعتراضات فرانسه، دانشجویان بلژیکی به خیابان‌ها آمدند
نظرسنجی: ۷۲ درصد فرانسوی‌ها از مطالبات دانش‌آموزان حمایت می‌کنند
تحقیق جداگانه عربستان درباره حمله به خلبان فلای‌دبی
اشپیگل: اتحادیه اروپا نگران احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکاست
آژانس بین‌المللی انرژی به دنبال تسریع آزادسازی ذخایر نفتی
شهادت پنجمین فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان‌یونس
توقف پیشروی نیرو‌های مورد حمایت عربستان در استان الجوف یمن
شمار قربانیان سیل در تایلند به ۵۲ نفر رسید
مغولستان نظارت بهداشتی را در مرز روسیه افزایش می‌دهد
رویترز به نقل از یک مقام ایرانی: به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، خط قرمز تهران است
کرملین: روسیه درخواستی برای میانجیگری میان انصارالله و عربستان دریافت نکرده است
۸۱ هواپیمای آمریکایی در جنگ با ایران منهدم شده یا آسیب‌ دیده‌اند
اردوغان: ترکیه آماده تسهیل تماس مستقیم روسیه و اوکراین است
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو در غزه و کرانه باختری
ادعای جنجالی درباره انتقال یگان غیرمتعارف ارتش آمریکا به کویت
فقط ۳۰ روز تنبیه برای نظامیان آمریکایی در اوکیناوا پس از قتل یک زن ژاپنی!
دستمزد‌ نجومی کاپیتان و خدمه نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز
ابو عبیده: هفتم اکتبر بازدارندگی اسرائیل را در هم شکست
نیویورک‌تایمز: آمریکا به عربستان درباره یمن هشدار داده بود
روبیو برای برنامه هسته‌ای ایران خط‌ونشان کشید