توسعه پایدار کشورها باید همراه با مشارکت فعال بانوان در اجتماع باشد

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در اجلاس بین المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزاری این نشست به عنوان ابتکاری مهم برای تقویت نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع ‌اظهار داشت: برگزاری این کنگره می تواند فرصتی بسیار مغتنم برای اشتراک نظرات و تبادل افکار، با هدف ارتقای توانمندی بانوان در عرصه های مختلف اقتصادی، ‌فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم آورد.

وی افزود: همفکری ما در این نشست، می تواند توجهات بین المللی را به نقش محوری بانوان در رشد و بالندگی جوامع جلب کند.

صادق ادامه داد: من به نمایندگی از زنان ایران زمین، امروز در این نشست حاضر شده ام. ایران، سرزمین پارسایان و نجیب زادگانی است که در دامان شیر زنان به رشد و بالندگی رسیده اند.

به گفته وی، ایران سرزمینی است که در تاریخ و فرهنگ آن، زن نه حاشیه‌ای بر متن جامعه، که رکن مهمی از تمدن بوده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تاریخ ایران گواه است که زنان دوشادوش مردان، برای سرافرازی اش جان بر کف جنگیده اند، در حالی که وظیفه پرورش نسل های آینده را نیز بر دامان پاکدامنی خود داشته اند و تا امروز، هرگاه ایران به ایستادگی نیازداشته ، زنانش یک گام عقب ننشسته‌اند.

وی افزود: زن ایرانی فقط تماشاگر تاریخ نبوده بلکه خود، برگ های زرینی از فصل های پر افتخارش را رقم زده است.

صادق ادامه داد: صلابت ایران فقط در آب و خاک و سرزمین خلاصه نمی شود، گویی بخشی از این صلابت در قلب مادری است که در سخت‌ترین لحظه‌ها ایستاد، اشک ریخت اما نشکست؛ در دستان زنی است که خانواده‌اش را در روزهای دشوار حفظ کرد و در اراده دختران و زنانی است که با وجود ناملایمات، گام در مسیر ساختن ایران سربلند نهاده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز، زنان ایران، سینه هاشان داغدار گلهایی است که طی سال گذشته، با خصم آمریکایی- صهیونیستی پر پر شدند و روی در نقاب خاک فرو بردند.

صادق با اشاره به اقدام خصمانه دشمن در بمباران مدرسه میناب در جنگ تحمیلی سوم گفت: ۱۶۸ کودک دبستانی با چند موشک در دم به خون خود غلطیدند تا داغشان بر دل ملتی تا ابد سنگینی کند اما زنان و مادران این سرزمین، همچنان با صلابت ایستاده‌اند و به امید صبحی درخشان، بذر امید در خانه و خانواده می کارند.

وی افزود: پس از جنگ های تحمیلی اخیر، زنان و مردان ایرانی دوشادوش هم،‌ گام در مسیر بازسازی نهادند. جاده ها،‌ پل ها و زیرساخت‌های آسیب دیده بازسازی شدند و چرخ توسعه باز به حرکت افتاد.

صادق در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه توسعه، امروز دیگر صرفاً به معنای رشد اقتصادی یا افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، گفت: توسعه در قرن حاضر، مفهومی فراگیر و چندبُعدی شامل عدالت اجتماعی،دسترسی عادلانه، مشارکت فعال شهروندان و به‌ویژه تقویت سرمایه انسانی است.

وی تصریح کرد: زنان پیشرو زنانی‌ هستند که از سطح مشارکت فردی عبور کرده‌ و در شکل‌دهی به آینده اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی کشورها نقش ایفا می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: زنان پیشرو نه‌تنها در بخش‌های مدیریتی، علمی یا اجتماعی فعال‌اند، بلکه با نگاهی جامع‌نگر، الگوهای توسعه را بازتعریف می‌کنند و در نقش های گوناگون خود؛‌ بعنوان مادر، ‌همسر،‌کار آفرین، ‌معلم، مدیر یا سیاستمدار، توانایی ایفای نقش موثر در سطحی عمیق و پایدار را دارند.

صادق گفت: سیاست های کلان مندرج در برنامه های توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر برنامه توسعه و تحکیم بنیان خانواده، ‌رفع موانع رشد و شکوفایی زنان، حمایت از اشتغال زنان کارآفرین، ‌استیفای حقوق آنان در عرصه های اجتماعی همراه با عدالت محوری و اجتناب از تبعیض تاکید دارد.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در زمینه توانمند سازی بانوان در جوامع، آینده ای با ثبات تر،‌ متوازن تر و مقاوم تر را به ارمغان خواهد آورد، افزود: اساساً توسعه پایدار باید همراه با مشارکت فعال بانوان باشد.

وی تصریح کرد: زنان باید پیشران مبانی توسعه ای جوامع در بطن برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها قرار گیرند و بدین ترتیب به اهداف توسعه ای کشورها کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان ضمن قدردانی از دولت ترکمنستان برای میزبانی اجلاس بین المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار ، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این نشست، باعث تقویت نقش بانوان پیشرو در حوزه اجتماعی، ‌اقتصادی و ‌فرهنگی گردد.