باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت کیفیت هوای پایتخت در سال جاری گفت: خدا را شکر امسال تا این مقطع یکی از بهترین وضعیت‌های هوای تهران را نسبت به شش سال گذشته شاهد بوده‌ایم و امیدواریم این شرایط در ادامه سال نیز تداوم داشته باشد.

وی افزود: معمولاً نیمه دوم سال، اوج موضوعات مرتبط با آلودگی هواست، اما تا اینجا وضعیت کیفیت هوای تهران بسیار خوب بوده و به‌ویژه در مقایسه با روز‌های مشابه در شش سال گذشته، شرایط قابل قبول و سالمی را تجربه کرده‌ایم.

کریمی با اشاره به افزایش تعداد روز‌های پاک تهران در سال جاری گفت: نکته قابل توجه این است که تعداد روز‌های پاک نسبت به سال گذشته دو برابر شده است؛ سال گذشته در شش ماه نخست تنها ۶ روز هوای پاک داشتیم، اما امسال این عدد به حدود ۱۲ روز رسیده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: همچنین در شش ماه نخست امسال حدود ۱۶۸ روز هوای سالم در تهران ثبت شده که از نظر ما آمار قابل قبولی است.

وی درباره تأثیر توسعه حمل‌ونقل پاک بر کاهش آلودگی هوای تهران گفت: حرکت به سمت حمل‌ونقل پاک یکی از محور‌های مهمی بوده که در این دوره مدیریت شهری دنبال شده است. راه‌اندازی مد حمل‌ونقل اتوبوس برقی و در ادامه توسعه تاکسی‌های برقی، قطعاً می‌تواند آثار مثبتی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

کریمی با اشاره به توسعه شیوه‌های حمل‌ونقل پاک در سفر‌های فردی بیان کرد: هرچه بتوانیم حمل‌ونقل پاک را در تهران بیشتر توسعه و اشاعه دهیم، قطعاً آورده بسیار خوبی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش سیاهه انتشار شهر تهران، در بخش حمل‌ونقل، حدود ۴۲ درصد از انتشار آلاینده‌ها مربوط به خودرو‌های شخصی و حدود ۱۳ درصد مربوط به موتورسیکلت‌هاست؛ بنابراین سهم این دو گروه در آلودگی هوا قابل توجه است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: هرچه بتوانیم سفر‌های کوتاه و تک‌سرنشین با خودرو‌های شخصی را به سمت استفاده از خودرو‌های برقی یا مد‌های سبک‌تر حمل‌ونقل مانند اسکوتر برقی، موتورسیکلت برقی و دوچرخه برقی هدایت کنیم، می‌توانیم به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم.

کریمی گفت: با توجه به اقلیم و توپوگرافی شهر تهران، ممکن است دوچرخه‌های معمولی در همه مسیر‌ها کارآمد نباشند، اما دوچرخه‌های برقی و اسکوتر‌های برقی می‌توانند این نقیصه را جبران کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این شیوه‌های حمل‌ونقل علاوه بر کمک به کاهش آلودگی هوا، می‌تواند در حوزه ورزش و تفریح فردی نیز مؤثر باشد و احتمالاً جوانان استقبال خوبی از این مدل‌های حمل‌ونقل خواهند داشت.