باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمدحسین دهناد عصر امروز در آیین آغاز عملیات احداث ایستگاه‌های A7و A8 خط یک مترو قم، با اشاره به تداوم روند عمران و توسعه شهر قم اظهار کرد: امروز شاهد آغاز عملیات احداث دو ایستگاه مهم در خط یک قطار شهری قم هستیم که برای اجرای این دو پروژه بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با راهبری شهرداری قم و سازمان حمل‌ونقل ریلی و همچنین همکاری مجری پروژه، مؤسسه حراء قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، و مشاور پروژه، امیدواریم عملیات اجرایی این دو ایستگاه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به پایان برسد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم با اشاره به آخرین وضعیت فاز نخست خط یک مترو گفت: در حال حاضر تمام تلاش مجموعه مدیریت استان و مدیریت شهری بر این است که امسال تست گرم فاز نخست خط یک از محدوده قلعه کامکار تا میدان مطهری با استفاده از ناوگان داخلی انجام شود.

دهناد ادامه داد: ناوگان مورد نیاز این پروژه توسط یکی از شرکت‌های داخلی در حال ساخت است و تلاش می‌شود قطار مترو در موعد مقرر روی خط قرار گیرد تا امکان انجام تست‌های لازم فراهم شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات عمرانی دو ایستگاه جدید در فاز دوم خط یک خاطرنشان کرد: این دو ایستگاه در بخش دوم خط یک و به عنوان ایستگاه‌های عبوری پیش‌بینی شده‌اند و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن‌ها هستیم.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم تقویت حمل‌ونقل عمومی را یکی از رویکردهای جدی شورای اسلامی شهر در دوره ششم عنوان کرد و گفت: روزانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار سفر در سطح شهر قم انجام می‌شود و برای مدیریت این حجم از جابه‌جایی، باید با توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی، بخش قابل توجهی از سفرها به سمت حمل‌ونقل ریلی هدایت شود.

توسعه خط یک مترو تا مسجد مقدس جمکران

دهناد با تأکید بر ضرورت افزایش طول خط یک مترو افزود: یکی از اولویت‌های جدی، توسعه این خط تا محدوده مسجد مقدس جمکران است تا با افزایش طول مسیر، تقاضای سفر برای مترو نیز افزایش پیدا کند.

وی گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده این است که حدود ۱۵ کیلومتر از مسیر تعریف‌شده برای فازهای یک و دو خط یک به بهره‌برداری برسد تا امکان استفاده شهروندان از قطار شهری در محدوده‌های بیشتری از قم فراهم شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی دو ایستگاه دیگر در ماه‌های آینده خبر داد و اظهار کرد: در همین چند ماه آینده، شاهد کلنگ‌زنی دو ایستگاه دیگر خواهیم بود که یکی از آن‌ها ایستگاه مسجد مقدس جمکران است.

دهناد با اشاره به اهمیت این ایستگاه تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، قرار است در محدوده مسجد مقدس جمکران یک هاب حمل‌ونقلی شکل بگیرد؛ چراکه علاوه بر خط قطار شهری، مسیر قطار سراسری راه‌آهن و همچنین ایستگاه قطار پرسرعت نیز در مجاورت مسجد مقدس جمکران پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با افزایش طول خط یک و توسعه ایستگاه‌ها، هدف افزایش تقاضای سفر برای قطار شهری نیز دنبال خواهد شد.

مقدمات اجرای خط دو مترو قم فراهم شده است

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم در ادامه از فراهم شدن مقدمات انعقاد قرارداد خط دو مترو خبر داد و گفت: مقدمات انعقاد قرارداد خط دو انجام شده و با توجه به رویکرد و تصمیم اتخاذشده، عملیات عمرانی آن نیز آغاز خواهد شد.

دهناد خاطرنشان کرد: اجرای خط دو می‌تواند در افزایش تقاضای سفر در شبکه قطار شهری مؤثر باشد و با ایجاد اتصال میان خطوط یک و دو در محدوده مرکزی شهر، امکان دسترسی شهروندان مناطق بیشتری به شبکه مترو قم فراهم خواهد شد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مترو

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های بالای اجرای پروژه قطار شهری گفت: انتظار داریم در پروژه مترو نیز همانند پروژه فرودگاه از ظرفیت مولدسازی و اراضی برای تأمین منابع استفاده شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم افزود: در طول خط یک، ظرفیت‌هایی برای ایجاد بارگذاری‌های جدید وجود دارد که می‌توان با استفاده از این ظرفیت و توسعه فعالیت‌ها در این کریدور، بخشی از هزینه‌های سنگین اجرای پروژه قطار شهری را تأمین کرد.

دهناد در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه اقدامات و تأمین منابع مورد نیاز، مردم شریف قم و زائرانی که به این شهر مشرف می‌شوند، در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از قطار شهری و استفاده از این شبکه حمل‌ونقل عمومی باشند.