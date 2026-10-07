باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران گفت: عملیات غیرحضوری سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به صورت هدفمند از ۲۵ مهر آغاز می‌شود. در این مرحله از سرشماری، برای سه گروه مشخص پیامک ارسال می‌شود تا اطلاعات مورد نیاز را در پنجره دولت و صفحه سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ بارگذاری کنند.

وی بیان کرد: پیامک برای افرادی ارسال می‌شود که یا اطلاعات آنها ناقص است یا در داده‌های موجود اختلاف وجود دارد؛ برای راستی آزمایی اطلاعات هم برای برخی جامعه هدف در این مرحله پیامک ارسال می‌شود.

گودرزی گفت: اگر فردی در این مرحله پیامک دریافت نکرد، اطلاعات آن در سامانه تکمیل است و نیاز به پیگیری ندارد.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: پیامک‌های این مرحله بدون هیچگونه لینک برای جامعه هدف ارسال می‌شود و شهروندان مراقب لینک‌های آلوده باشند.