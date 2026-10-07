سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: عملیات‌های پرچم دروغین نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و جنایتکارانه جنگ‌های بی‌پایان آمریکا و رژیم صهیونیستی را بپوشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئوی کوتاهی درباره تاریخچه عملیات‌های پرچم دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷ دهه گذشته، در شبکه ایکس نوشت: «پرچم دروغین، شگردی دیرینه است: اول صحنه‌سازی کن، سپس انگشت اتهام را به سمت دیگری دراز کن و در آخر از نتایجش بهره‌مند شو.»

وی ادامه داد: «در وضعیتی که افکار عمومی آمریکا و جهان از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران به ستوه آمده‌اند و متجاوزان هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، آنها به مثابه کسی که در حال غرق‌شدن است به هر گیاه خشکی برای نجات خودش آویزان می‌شود برای نجات خود به هر تخته‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.»

برچسب ها: آمریکا ، وزارت امور خارجه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
آمریکا تموم شد.
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