باشگاه خبرنگاران جوان - حمید مطهری سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار مقابل مس شهربابک گفت: تیم مس شهر بابک یک تیم خوب و قابل احترام است. دنبال این هستیم که بازی را پرفشار شروع کنیم و البته باید مراقب باشیم که در بخش دفاعی اتفاق بدی برای ما نیفتد.

او افزود: تمام بازیکنان ما با انگیزه هستند و با توجه به انگیزه‌ای که از آن می‌بینم، این مهم من را بسیار راضی نگه می‌دارد. خدا را شکر که تیم ما همه جوره آماده است ولی باید بدانیم هیچ بازی در لیگ آسان نیست و این موضوع را به بازیکنانم گوش زد کرده‌ام.

مطهری گفت: به دنبال کسب سه امتیاز هستیم، ضمن این‌که چه میزبان باشیم و چه مهمان، همیشه برای کسب برد می‌جنگیم و برای بازی فردا هم دنبال اتفاقات خوب هستیم. امیدوارم فردا بازی زیبایی از سوی دو تیم ببینیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره مصدومیت رامین رضاییان، بیان کرد: رامین رضاییان بازیکن با کیفیتی است؛ همیشه تلاش کردیم با تیم ملی در تمام رده‌ها همکاری خوبی داشته باشیم اما این اتفاق برای رامین افتاد و مصدوم شد. از این موضوع همه تیم حس بدی دریافت کرد ولی باید نشان دهیم ما یک تیم هستیم.

او تاکید کرد: البته نمی‌توانیم از ارزش‌های رامین بگذریم؛ تشخیص دوری رامین از تمرینات، ۶ هفته است. البته گذر دوران مصدومیت با توجه به فیزیک بازیکنان می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد و از آنجایی که رامین بسیار مراقب است، امیدوارم او زودتر از موعد به تمرینات برسد. اکنون، هم صبح و بعد از ظهر کار فیزیوتراپی انجام می‌دهد.

مطهری عنوان کرد: در لیگ برتر هیچ بازی آسانی نداریم و بارها این را به بازیکنان گوش زد کردم. نگاه‌مان به تیم مس شهر بابک نگاه جدولی نیست. شهر بابک واقعاً تیم خوبی است. باید دقایق بازی را مدیریت کنیم. باید متمرکز باشیم و بازیکنانم بارها این را ثابت کرده‌اند فردا هم نباید هیجانی و احساسی شویم و باید فوتبال خودمان را ارائه دهیم تا نتیجه بگیریم.