سرمربی فولاد گفت: تشخیص دوری رامین رضاییان از تمرینات، ۶ هفته است. البته گذر دوران مصدومیت با توجه به فیزیک بازیکنان می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید مطهری سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار مقابل مس شهربابک گفت: تیم مس شهر بابک یک تیم خوب و قابل احترام است. دنبال این هستیم که بازی را پرفشار شروع کنیم و البته باید مراقب باشیم که در بخش دفاعی اتفاق بدی برای ما نیفتد.

او افزود: تمام بازیکنان ما با انگیزه هستند و با توجه به انگیزه‌ای که از آن می‌بینم، این مهم من را بسیار راضی نگه می‌دارد. خدا را شکر که تیم ما همه جوره آماده است ولی باید بدانیم هیچ بازی در لیگ آسان نیست و این موضوع را به بازیکنانم گوش زد کرده‌ام.

مطهری گفت: به دنبال کسب سه امتیاز هستیم، ضمن این‌که چه میزبان باشیم و چه مهمان، همیشه برای کسب برد می‌جنگیم و برای بازی فردا هم دنبال اتفاقات خوب هستیم. امیدوارم فردا بازی زیبایی از سوی دو تیم ببینیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره مصدومیت رامین رضاییان، بیان کرد: رامین رضاییان بازیکن با کیفیتی است؛ همیشه تلاش کردیم با تیم ملی در تمام رده‌ها همکاری خوبی داشته باشیم اما این اتفاق برای رامین افتاد و مصدوم شد. از این موضوع همه تیم حس بدی دریافت کرد ولی باید نشان دهیم ما یک تیم هستیم.

او تاکید کرد: البته نمی‌توانیم از ارزش‌های رامین بگذریم؛ تشخیص دوری رامین از تمرینات، ۶ هفته است. البته گذر دوران مصدومیت با توجه به فیزیک بازیکنان می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد و از آنجایی که رامین بسیار مراقب است، امیدوارم او زودتر از موعد به تمرینات برسد.  اکنون، هم صبح و بعد از ظهر کار فیزیوتراپی انجام می‌دهد.

مطهری عنوان کرد: در لیگ برتر هیچ بازی آسانی نداریم و بارها این را به بازیکنان گوش زد کردم. نگاه‌مان به تیم مس شهر بابک نگاه جدولی نیست. شهر بابک واقعاً تیم خوبی است. باید دقایق بازی را مدیریت کنیم. باید متمرکز باشیم و بازیکنانم بارها این را ثابت کرده‌اند فردا هم نباید هیجانی و احساسی شویم و باید فوتبال خودمان را ارائه دهیم تا نتیجه بگیریم.

برچسب ها: رامین رضاییان ، حمید مطهری ، فولاد خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
ازبکستان ۳ - ۱ ایران/ افتضاح فوتبال پیر و جوان ندارد از ناگویا تا فرغانه
بازی دوستانه؛
ایران ۰ - ۲ روسیه/ دومین باخت متوالی شاگردان قلعه‌نویی + فیلم
رحیم پور:
پوست اندازی در تیم ملی فوتبال ندیدیم/ بیرانوند و حاج صفی اشتباه وحشتناکی داشتند
عدم شادابی ملی پوشان مقابل ازبکستان مشهود بود/ زنگ خطر فوتبال به صدا در آمد
الهویی:
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
جلالی:
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
آخرین اخبار
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
علیرضا بیرانوند به کمیسیون پزشکی رفت
نکونام: تمام تمرکزم روی موفقیت تراکتور است/ آنالیز و شناخت کافی از استقلال داریم
مطهری: رامین رضاییان تا ۶ هفته از تمرینات دور خواهد بود
پدرو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
استقلال در جست‌وجوی اولین خرید زمستانی؛ چه پست‌هایی در اولویت هستند؟
استقلال بین لیگ برتر و آسیا؛ اولویت با کدام جام است؟
استقلال و فشردگی عجیب برنامه؛ از تراکتور تا لیگ نخبگان آسیا
مهدی واعظی مدیر روابط‌عمومی باشگاه استقلال شد
مومنی: پیشنهادی برای اهدای جام فصل گذشته به شهدای میناب مطرح شده است
جودو قهرمانی جهان؛ پرهیزگار حذف شد
پاسخ بهاروند به دبیر: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند
علیرضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند