باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - با شهادت یک فلسطینی دیگر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان‌یونس، شمار فلسطینیان شهید در حملات و تیراندازی‌های اخیر در نقاط مختلف نوار غزه به پنج نفر رسید.

این حمله سقف یک خانه در اردوگاه آوارگان خان‌یونس را هدف قرار داد و چند نفر نیز در آن زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

پیش‌تر گزارش شده بود که چهار فلسطینی دیگر در پی تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی و حملات هوایی در مناطق مختلف نوار غزه، از جمله خان‌یونس، شهید شده‌اند.

رویترز نیز امروز گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل در غزه با وجود برقراری آتش‌بس همچنان ادامه دارد و شهدای جدیدی بر جای گذاشته است.

منبع: الجزیره