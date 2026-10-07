اتحادیه اروپا درباره پایبندی آمریکا به اظهارات خود مبنی بر عدم ممنوعیت صادرات گازوئیل به اروپا ابراز تردید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه اروپا درباره احتمال اعمال محدودیت بر صادرات گازوئیل آمریکا به اروپا به‌شدت نگران است. نشریه «اشپیگل» با استناد به صورت‌جلسه محرمانه نشست غیرعلنی سفیران اتحادیه اروپا گزارش داد که بروکسل نسبت به قابل اتکا بودن اظهارات واشنگتن درباره خودداری از چنین ممنوعیتی تردید دارد.

یک سخنگوی کمیسیون اروپا در این نشست گفت احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا «موجب نگرانی» است و تأثیر قابل‌توجه آن بر قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپا همچنین هشدار داده است که حتی آگاهی واشنگتن از خسارت اقتصادی احتمالی چنین اقدامی برای شرکت‌های آمریکایی نیز ممکن است مانع از اعمال محدودیت‌های صادراتی نشود.

این نگرانی در شرایطی مطرح شده که اروپا به‌دلیل اختلال در عرضه سوخت ناشی از جنگ علیه ایران و همچنین محدودیت صادرات گازوئیل روسیه، وابستگی بیشتری به واردات پیدا کرده است. آمریکا در ماه اوت حدود نیمی از واردات گازوئیل اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد.

در همین حال، کشور‌های گروه هفت اخیراً بر ادامه جریان تجارت انرژی و خودداری از اعمال محدودیت‌های صادراتی تأکید کرده و با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند؛ اقدامی که هدف آن کاهش فشار بر بازار سوخت و قیمت گازوئیل است.

منبع: تاس