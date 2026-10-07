باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، ترافیک در حدفاصل کرمدره تا استاندارد، مهرشهر تا پل کُردان و همچنین محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز ترافیک سنگین در حدفاصل فیروز بهرام تا رضی‌آباد گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ قم، محدوده عوارضی تهران و در آزادراه قم ـ تهران، حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در محورهای شمالی

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور گفت: تردد از محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است و در مسیر جنوب به شمال این محور نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین است.

وی گفت: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محور هراز اظهار کرد: در این محور در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های مشاء، لاسم، آب‌اسک، رینه و گزنگ، ترافیک سنگین است.

وی افزود: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده شهرهای دماوند و پل‌سفید با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز حدفاصل تقاطع اتوبان شهید بابایی تا جاجرود ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، ترافیک سنگین است.

تردد روان در برخی محورهای شمالی

وی در ادامه از تردد روان در برخی دیگر از محورهای شمالی خبر داد و گفت: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال، محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، قزوین، همدان، زنجان و کردستان بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند و رانندگان باید با توجه به حجم بالای تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را حفظ کنند.