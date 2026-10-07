باشگاه خبرنگاران جوان - جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور و استقلال تهران، اظهار داشت: از نظر شرایط جدول و اینکه دو تیم خوب کشور مقابل هم قرار می‌گیرند، بازی برای هر دو تیم حساس است. تراکتور و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و شرایط برای هر دو تیم سخت است. تمرینات خوبی داشتیم و تیم حریف را آنالیز کرده‌ایم.

وی افزود: چند بازیکن که اکنون در استقلال هستند، در زمان من به این تیم آمدند و اگر یادتان باشد، آن زمان یک‌سری از افراد روی تیم و بازیکنان فشار می‌آوردند. پس از آن ثابت شد این نفرات از بهترین‌های فوتبال ایران هستند و اکنون در استقلال می‌درخشند. استقلال تیم باکیفیتی است و در بازی آخر، روی ضدحمله بسیار موفق ظاهر شد. ما آنالیز و شناخت کافی از تیم حریف داریم و میزبان هستیم. مقابل هواداران خودمان بازی خواهیم کرد. امیدوارم با تمرکز بالا کار کنیم و بازی خوبی همراه با نتیجه داشته باشیم، شرایط را برای آینده بهبود ببخشیم و حداکثر امتیازات را کسب کنیم.

نکونام تأکید کرد: همه موضع من را می‌دانند و در هر تیمی که بودم، به آن تیم و لباس عرق داشتم. من در باشگاه بزرگ تراکتور با این همه هوادار، مسئولیت سنگین‌تری دارم و تلاش می‌کنم در تمام بازی‌ها به موفقیت برسیم. به هر حال، در هر کجا که بودم به آن تیم تعلق خاطر داشتم و با تمام وجود و صددرصد توانم تلاش می‌کنم تا تیم موفق شود. برای استقلال در آسیا آرزوی موفقیت می‌کنم. آنها در لیگ رقیب تراکتور هستند و تمام توان و تمرکز من روی تراکتور است تا با حمایت هواداران به موفقیت برسیم و یک لحظه هم از تلاش و کوشش کم نمی‌گذاریم.

سرمربی تراکتور در خصوص فرصت فیفادی برای بهبود شرایط تیم، بیان کرد: در فیفادی چندین بازیکن بزرگسال همراه ما نبودند. یک بازیکن‌مان در تیم ملی امید بود، یک بازیکن در تیم ملی ازبکستان و چندین ملی‌پوش هم در تیم ملی بزرگسالان کشورمان داشتیم. این‌طور نبود که تمام بازیکنان در اختیارمان باشند. این فرصت استراحت برای مصدومان و بازیکنانی که شرایط بدنی ایده‌آلی نداشتند، کمک کرد. از این فرصت استفاده کردیم تا شهریار مغانلو به جمع تیم بازگردد. این بازیکن در دیدار با شمس‌آذر مصدوم شد و به‌صورت صددرصد آماده نبود و دیدید که در بازی با شباب‌الاهلی نیز کار را از روی نیمکت آغاز کرد.

وی درباره مصدومیت مهدی هاشم‌نژاد، بیان کرد: این بازیکن در آخرین بازی دوستانه پیش‌فصل که انجام داد، مشخص بود نمی‌تواند از تمام توانایی‌هایش استفاده کند. معلوم بود که مصدومیت دارد و این موضوع عامل بازدارنده‌ای برای استفاده از توانایی‌هایش بود. با تصمیم خودم و علی‌رغم مخالفت دکتر فیزیوتراپ تیم در آن مقطع، به او استراحت دادم. تست‌های پزشکی انجام دادند و با توجه به تمرین اشتباه و بازی، مشخص شد عضله هاشم‌نژاد دوباره آسیب دیده است. تا امروز روی او کار کردیم و دو، سه روز است که با تیم تمرین کرده است. امروز مطمئن شدیم که فردا می‌توانیم از او استفاده کنیم. کمی از شرایط بازی دور است و فردا قطعاً در لیست ما خواهد بود و با توجه به شرایط بازی، از او استفاده خواهیم کرد.

نکونام درباره نبود اودیل خامروبکوف در بازی فردا، توضیح داد: تیم ملی ازبکستان در دیدار دیروز برابر کره جنوبی بازی کرده و او در تمام بازی‌های فیفادی در ترکیب ۱۱ نفره تیمش بوده است. می‌توانستم به او بگویم به ایران بیاید، امشب می‌رسید و فردا نمی‌توانست بازی کند. به او گفتم به عمان برود و استراحت و ریکاوری کند. مهدی ترابی هم دچار مصدومیت شده و این اتفاقات است و دست من نیست. یک بازی مهدی ترابی را در اختیار داشتیم و کیفیت او را دیدید.

وی خاطرنشان کرد: هواداران مطمئن باشند تا روزی که هستم، با آنان روشن و شفاف صحبت خواهم کرد تا شرایط را بدانند. این هواداران هستند که فوتبال را جذاب کرده‌اند و قدرت بیشتری به ما می‌دهند. سال اول که رفتم استقلال، قائدی و محبی را از دست دادیم. هر دو بهترین بازیکنان لیگ بودند. اگر از پرسپولیس محبی و بیفوما، از استقلال کوشکی و آسانی را بگیریم، توانایی بردن چه تیمی را دارند؟ ما بدون دو نفر اصلی بازی می‌کنیم، نتایج خوبی گرفتیم و این لطف خدا بود و سپس بازیکنان تلاش کردند. بازیکنان از جان مایه گذاشتند. پنج بازیکن را در پست وینگر مخالف بازی دادم و شاید فردا هم این روند را ادامه دهیم. شما از باشگاه‌های بزرگ دو وینگر را کنار بگذارید، چطور نتیجه می‌گیرند؟ ما با همین شرایط مقابل پرسپولیس، سپاهان و گل‌گهر بازی کردیم و پیروز شدیم. همچنین به امارات هم سفر کردیم.

وی ادامه داد: بالانس تیم به‌گونه‌ای است که بازیکن جایگزین نداشتیم. بازیکنانی که امروز در لیست ما هستند، در سال‌های گذشته چند بازی در ترکیب اصلی تیم انجام داده‌اند؟ ما با تمام کمبود‌ها تلاش می‌کنیم. از بیرانوند تا خط جلو، همه تلاش می‌کنند. ملی‌پوشان بدون استراحت به تمرینات اضافه شدند و فقط امیرحسین حسین‌زاده که از ژاپن برگشته، با دو روز استراحت تمرین کرده است.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: این تیم با تیمی که دو، سه سال قبل تراکتور داشت، قابل مقایسه نیست. ما بازیکن نداریم و در هر بازی تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و بیشترین امتیاز را بگیریم تا در نیم‌فصل بازیکن جذب کنیم و سپس درباره فوتبال صحبت کنیم.

سرمربی تراکتور ادامه داد: تنها بازی‌ای که می‌توان در خصوص آن صحبت کرد، بازی با چادرملو در یزد بود. ترابی را در اختیار داشتیم و کیفیت تیم را ببینید؛ ما مهره نداریم. بازیکنان تأثیرگذارمان را از دست دادیم و مجبور هستیم با داشته‌های خود پیش برویم. ما سپاهان و پرسپولیس را با همین شرایط شکست دادیم. فقط بازیکن می‌تواند کیفیت تیم را بالا یا پایین ببرد. تمرین فقط برای ارتقای کار تیمی است و ما نفر هجومی نداریم. هواداران این شرایط ما را درک کنند. نیم‌فصل نفراتی را به خط جلو اضافه می‌کنیم تا کیفیت ما بالا برود.

وی افزود: خامروبکوف را به‌عنوان یکی از بهترین بازیکنان، فردا در اختیار نداریم. ما مقصر نبودیم. او اگر با این مشکلات پروازی به ایران می‌رسید، شاید بازی می‌کرد؛ اما احتمال داشت، خدای ناکرده، مشکلی برایش پیش بیاید و مصدوم شود. به او گفتیم ریکاوری کند و به عمان برود. او را در این بازی نداریم، اما برای آینده حفظ کردیم. مهم حفظ سلامت بازیکن است. در بازی با شباب‌الاهلی می‌توانستم از مغانلو فیکس استفاده کنم، اما احتمال داشت اتفاقی رخ دهد و او را تا پایان فصل نداشته باشیم. مهم سلامت بازیکن است که ابتدا آن را حفظ کنیم و سپس در قالب تیم از او استفاده کنیم.

وی در مورد بازی با استقلال خوزستان، خاطرنشان کرد: گل سالم را مردود اعلام کردند. بعداً خط‌کشی کردند و توجیه کردند که گل درست بوده است. توجیه برای پوشش اشتباه دوستان بود. آقای عزیزی صحبت کرد که صحبت‌هایشان درست بود و سندش هم بیرون آمد. خط‌کشی نداشتند و سپس با دستگاه دیگری خط‌کشی کردند. گل درست بود و آن بازی را باید می‌بردیم. تیم حریف یک بار به ۱۸ قدم ما رسید. تیم حریف از ابتدا بسته بازی می‌کرد. گل زدن سخت بود و باید از تک‌موقعیت‌ها استفاده می‌کردیم. بازی سپاهان و استقلال خوزستان را ببینید؛ یک لحظه گل زده شد که روی توانایی بازیکن بود.

نکونام با بیان اینکه تراکتور در بازی با شباب‌الاهلی عملکرد خوبی داشت، گفت: نیمه اول اشتباهاتی داشتیم و مهم‌ترین مشکل، هوا و رطوبت بود که بازیکنان را اذیت می‌کرد. زمان برد تا بازیکنان بدنشان را با شرایط هماهنگ کنند و به بازی برگردیم. تیم در آن دیدار خوب بود و موقعیت ایجاد کردیم. اگر نیمه اول را کنار بگذاریم، در نیمه دوم خوب بودیم و می‌توانستیم به گل برسیم، اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم. در آن بازی نیز شهریار مغانلو را نداشتیم. برای ایجاد موقعیت و گلزنی زیاد، نیاز به بازیکنان خلاق داریم که مهدی ترابی، مهدی قائدی، مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده ویژگی‌های این بازیکنان خلاق را دارند. این بازیکنان در یک ثانیه می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

وی ادامه داد: ما متناسب با داشته‌هایمان فوتبال بازی می‌کنیم و تیم تاکنون زحمات زیادی کشیده و امتیاز خوبی داریم. باید خودمان را در کورس بالای جدول نگه داریم تا خودمان را تقویت کنیم. استقلال، سپاهان و پرسپولیس، تیم‌های مدعی سال‌های اخیر، هر کدام اگر دو وینگر خود را کنار بگذارند و بازی کنند، آن موقع تفاوت تیم‌ها مشخص می‌شود. سرمربی تیمی که فقط یک وینگر نداشت، می‌گفت وینگرمان نبود؛ یک نفر محبی نبود و در لیگ این همه وینگر خوب وجود دارد و می‌توانند از آنها استفاده کنند. فقط محبی نبود و می‌گویند وینگر ما نبود. تیمی که می‌خواهد قهرمان شود، نمی‌تواند فقط از بازیکنان جوان استفاده کند. ما از تمام توانایی تیم سعی می‌کنیم استفاده کنیم.

سرمربی تراکتور تأکید کرد: چند بازیکن را در فیفادی و بازی دوستانه استفاده کردیم که به ما کمک کردند. فرصت خوبی بود تا به رشد بازیکنان و درک شرایط تاکتیکی تیم کمک شود. زمانی که من آمدم، فرصت برای این کار نبود. هیچ تیم بالای جدولی به بازیکنی که سال اول حضورش در لیگ برتر است، به شکل فیکس بازی نمی‌دهد و به بازیکن ناشناخته میدان نمی‌دهد. من درخواست خرید همین رزاق‌نیا را به استقلال داده بودم. عباس کهریزی بازیکن خوبی بود که در امید پیکان حضور داشت و از آن مقطع او را زیر نظر داشتم و برای جذب بازیکن خوبی همچون مبین دهقان درخواست داده بودم. این بازیکنان سال اول بازی نکردند و کنار تیم رشد کردند.

وی ادامه داد: سال قهرمانی تراکتور، این تیم با ۱۴، ۱۵ بازیکن همیشه بازی می‌کرد و در قالب تیم باکیفیت بودند. بقیه نفرات نیز حضور داشتند و بازیکنان جوان در آن سال بازی نکردند. اکنون بازیکن ذخیره خط دفاعی، بازیکن تیم امید است. بازیکن ذخیره پست هافبک هجومی، بازیکن تیم امید است و وینگر هم همین‌طور.

نکونام درباره ایگور پوستونسکی نیز گفت: سعی می‌کنیم با توجه به شرایط، ترابی از لیست خارج شود و ایگور وارد لیست شود. ایگور به‌تازگی مجوز تمرین با تیم را گرفته و پروسه اداری برای وارد شدن به لیست بازیکنان بزرگسال باید طی شود؛ چرا که لیست پر است. ترابی به خاطر عمل جراحی از لیست خارج شده و برای ایگور هم فصل گذشته همین اتفاق رخ داده است. باید کنار هم باشیم تا نتایج خوب را تکرار کنیم و جزو مدعیان باشیم. باید حداکثر امتیازات را بگیریم. بازیکنان زحمت می‌کشند. پنج، شش بازیکن در فیفادی نبودند، بازیکنان جوان سختی کشیدند و کار کردند و زحمت کشیدند، چرا که تمرینات فشرده‌تر شد.

وی درباره استقلال، بیان کرد: من اول صحبت‌ها در خصوص استقلال حرف زدم. سهراب بختیاری‌زاده از دوستان خوب من است و خوشحالم در چرخه مربیان، مربی سالمی مثل او حضور دارد. بودنش به فوتبال کمک می‌کند. هر چیزی که بوده، مربوط به گذشته است. فردا تیمی که بهتر باشد و تمرکز بیشتری داشته باشد، به موفقیت می‌رسد. ما در این مدت تیم حریف را آنالیز کرده‌ایم و نقاط قوت و ضعفش را شناختیم. بازیکنان با تمرکز کار خواهند کرد و با انرژی و حمایت هواداران به موفقیت می‌رسیم.

نکونام در پایان صحبت‌هایش گفت: ما درخواست یک جلسه تمرین در ورزشگاه یادگار امام (ره) را داشتیم. به ما زمین ندادند؛ امروز حق داشتند، چون روز گذشته بارندگی شدیدی بود. روز‌های قبل اجازه ندادند تیم اول آذربایجان با این همه هوادار آنجا تمرین کند. این دیدگاه باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. همه هستیم و زحمت می‌کشیم تا تیم موفق شود. امیدوارم این اتفاقات تکرار نشود. ما از یک جلسه تمرین در زمین خانگی محروم هستیم. پس از این دیدار تا بازی با صنعت نفت، آنجا تمرین نخواهیم کرد. این اتفاقات در شأن تراکتور و جایگاهش نیست؛ تیمی که ما نیز در قبال هوادارانش مسئولیت داریم.