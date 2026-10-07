باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با تحولات فرهنگی اخیر در شهرستان خوی و همگام با افتتاح بارگاه شمس تبریزی، تقویت زیرساخت‌های اقامتی به عنوان موتور محرک گردشگری این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به استان آذربایجان غربی آیین کلنگ‌زنی هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» را در خوی به انجام رساند.

این پروژه که با هدف ارتقای استانداردهای اقامتی و پاسخگویی به نیاز گردشگران داخلی و خارجی طراحی شده، نقشی تعیین‌کننده در تکمیل پازل گردشگری فرهنگی و مذهبی این منطقه ایفا خواهد کرد. کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های تاریخی خوی، زمانی به چرخه اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که زیرساخت‌های اقامتی بتوانند بازه زمانی حضور مسافران را افزایش دهند.

صالحی‌امیری در این مراسم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان توسعه زیرساخت‌ها و حفظ میراث‌فرهنگی، تصریح کرد که خوی با پشتوانه غنی مذهبی و معنوی به ویژه با وجود آرامگاه شمس تبریزی پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران تجربه‌محور دارد و احداث چنین مجموعه‌هایی پیش‌نیاز اصلی برای ماندگاری گردشگر و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت است.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی اورین بام سپهر در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذاری کلان وزارت میراث‌فرهنگی بر پایه توسعه متوازن و حرکت همزمان در دو مسیر احیای هویت‌های میراثی و توسعه سخت‌افزارهای گردشگری استوار است و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این هتل خوی بتواند جایگاه خود را به عنوان قطب گردشگری شمال غرب کشور تثبیت کرده و ضمن رونق اشتغال‌زایی بستری مناسب برای میزبانی شایسته از توریست‌های داخلی و بین‌المللی فراهم آورد.