باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی استان‌های شمال‌غرب، غرب و نوار شمالی کشور طی امشب خبرداد .

وی افزود: امشب در برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق و در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و گردوخاک را شاهد هستیم.

او گفت: طی روزهای پنجشنبه و جمعه در برخی نقاط غرب کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین روز شنبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، شمال‌شرق و استان کرمان، و روز یکشنبه در برخی مناطق شمال‌شرق، جنوب‌شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارش باران پیش‌بینی شده است.

ضیائیان تصریح کرد: پنجشنبه در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شرقی کشور، و از روز جمعه تا یکشنبه در نوار شرقی کشور، در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد سبب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.