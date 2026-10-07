باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه می‌گویند که عربستان پس از حمله هفته گذشته در کابین خلبان هواپیمای فلای‌دبی، به طور جداگانه تحقیقاتی را درباره ایمنی پرواز آغاز کرده است.

به گفته سه فرد نزدیک به این موضوع، کارشناسان عربستان در کنار تحقیقات جنایی جداگانه‌ای که به ریاست امارات در حال انجام است، پیامد‌های این حادثه برای ایمنی هوانوردی را بررسی می‌کنند.

پرواز شرکت فلای‌دبی روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) از دبی عازم تل‌آویو بود و حدود ۱۷۰ مسافر داشت. حدود دو ساعت و نیم پس از آغاز پرواز، کمک‌خلبان در کابین به خلبان حمله کرد و با استفاده از تبر اضطراری هواپیما او را مجروح کرد. در آن زمان هواپیما به‌شدت ارتفاع کم کرد و در مدت کوتاهی حدود ۱۴ تا ۱۷ هزار پا پایین رفت.

خلبان مجروح توانست درِ کابین را باز کند و چند مسافر و اعضای خدمه وارد کابین شده و کمک‌خلبان را مهار کردند. این هواپیما در نهایت در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام داد.

پس از این حادثه، امارات تحقیقات جنایی را پیرامون آن آغاز کرد و مقام‌های این کشور رویداد مذکور را «حمله تروریستی» توصیف کردند؛ با این حال، انگیزه و جزئیات دقیق این حمله همچنان در دست بررسی است.

طبق گزارش جدید رویترز، فرد مهاجم که شهروند عمان است، در بازجویی‌های اولیه گفته که این حمله را پیش از استخدام در فلای‌دبی برنامه‌ریزی کرده بود.

منبع: رویترز