باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سفر کاری سیدرضا صالحی‌امیری حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به شهرستان خوی شامگاه امروز ۱۵ مهرماه بارگاه شمس تبریزی به‌طور رسمی افتتاح شد.

این مجموعه که حاصل هم‌افزایی وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری آذربایجان غربی است نقطه عطفی در زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان محسوب می‌شود.

افتتاح این بارگاه نه تنها فضایی فیزیکی برای بازدید علاقه‌مندان به عرفان و ادب فارسی فراهم کرده بلکه گامی راهبردی برای پیوند زدن ظرفیت‌های معنوی خوی با زنجیره گردشگری ملی و بین‌المللی است.

شمس تبریزی به‌عنوان یکی از ارکان فکری عرفان ایران و مراد مولانا نقشی بی‌بدیل در هویت فرهنگی منطقه دارد و بهره‌برداری از این مجموعه روایت خوی از شمس را از یک یادمان تاریخی به یک زیست‌بوم فرهنگی ارتقا می‌دهد که می‌تواند بسترساز رویدادهای پژوهشی و گردشگری در سطح جهانی باشد.

علاوه بر افتتاح بارگاه سفر وزیر میراث‌فرهنگی به خوی با برنامه‌های متعددی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری همراه بود که رونمایی از تندیس شمس تبریزی در میدان اصلی شهر و آغاز عملیات اجرایی هتل چهارستاره اورین بام سپهر از آن جمله است.

افتتاح این طرح‌های زیربنایی آغازگر فصلی تازه برای خوی می باشد فصلی که در آن ظرفیت‌های کهنِ تاریخیِ این شهر در کنار امکانات مدرنِ اقامتی و گردشگری تجربه‌ای غنی و کامل را برای گردشگران داخلی و خارجی رقم خواهد زد.