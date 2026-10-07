باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم، با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی در این روستا، توجه به اقتصاد روستایی و توسعه و رونق آن را موجب پیشرفت جامعه عنوان کرد و افزود: توجه به اقتصاد روستایی و به‌ویژه بخش کشاورزی و رونق آن، موجب توسعه کشور می‌شود و بی‌توجهی به این اصل، ما را به مصرف‌کننده تبدیل کرده و از تولید باز می‌دارد.

وی صنعت باتیک را شغل اصلی این روستا و نماد هویت و شناسه آن برشمرد و گفت: تولید روسری کلاقه‌ای در این روستا از نظر مشاغل خانگی در سطح کشور زبانزد بوده و لازم است نسبت به معرفی و بازاریابی مطلوب آن اقدام شود.

وی هدف از این بازدید را کمک و ساماندهی این‌گونه مشاغل خانگی در قالب نواحی صنعتی برشمرد و گفت: با توجه به اینکه مشاغل خانگی به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، باید تلاش کنیم زمینه صادرات و عرضه محصولات این تولیدکنندگان به کشورهای خارجی فراهم شده و برای کشور ارزآوری داشته باشد.

در این بازدید، مدرسه ۹ کلاسه شهید شجاعی اسکندان در زمینی به مساحت ۹۳۰ متر مربع زیربنا و با هزینه‌ای افزون بر ۶۰ میلیارد تومان، در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و با اعتبار دولتی افتتاح شد.