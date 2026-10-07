نتایج یک نظرسنجی در فرانسه نشان می‌دهد ۷۲ درصد مردم مطالبات دانش‌آموزان دبیرستانی را مشروع می‌دانند و ۵۵ درصد نیز از اعتراضات آنها حمایت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس نظرسنجی مؤسسه «الاب» برای شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی که روز چهارشنبه منتشر شد، ۷۲ درصد فرانسوی‌ها مطالبات دانش‌آموزان دبیرستانی را مشروع می‌دانند؛ ۲۸ درصد این مطالبات را کاملاً مشروع و ۴۴ درصد آنها را تا حدی مشروع ارزیابی کرده‌اند.

همچنین ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان از اعتراضات دانش‌آموزان حمایت کرده‌اند؛ اعتراضاتی که از اواسط سپتامبر و در اعتراض به کمبود نیروی آموزشی، کلاس‌های پرجمعیت و نامناسب بودن امکانات مدارس آغاز شد و به مدارس چندین شهر فرانسه گسترش یافت.

با این حال، ۳۵ درصد با ادامه اعتراضات مخالفت کرده و ۱۰ درصد نیز موضع مشخصی در این‌باره نداشته‌اند. در پاسخ به این پرسش که این جنبش باید چه مسیری را دنبال کند، ۵۵ درصد خواستار پایان اعتراضات، ۲۷ درصد خواستار ادامه آن در سطح کنونی و ۱۷ درصد خواستار تشدید اعتراضات و برگزاری تجمع‌ها و مسدود کردن مدارس در ابعاد گسترده‌تر شده‌اند.

در میان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله، تنها ۳۳ درصد خواستار پایان اعتراضات بودند، در حالی که ۳۸ درصد ادامه آن در سطح فعلی و ۲۸ درصد تشدید اعتراضات را ترجیح داده‌اند. حمایت از این جنبش در میان والدین دانش‌آموزان دبیرستانی به ۷۱ درصد رسیده است.

اعتراضات در برخی موارد با آتش‌سوزی، تخریب اموال و درگیری با کارکنان مدارس و نیرو‌های پلیس همراه شده است. در همین حال، وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد روز چهارشنبه فعالیت ۴۵۹ مدرسه به‌طور کامل یا جزئی متوقف شده که نسبت به ۸۹۱ مدرسه در روز سه‌شنبه کاهش یافته است.

اتحادیه‌های دانش‌آموزی و جوانان نیز خواستار برگزاری تظاهرات جدید در روز پنجشنبه در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، فرانسه
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