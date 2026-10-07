باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صد‌ها دانشجو در شهر «لیژ» بلژیک، در اعتراض به افزایش هزینه‌های تحصیل، ازدحام کلاس‌ها و دشواری دسترسی به منابع آموزشی به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اعتراضاتی که به گفته برخی دانشجویان، از ناآرامی‌های دانش‌آموزی اخیر در فرانسه تأثیر گرفته است.

رسانه‌های محلی از بازداشت ۱۰۷ نفر در جریان این اعتراضات خبر داده‌اند.

خبرگزاری بلگا گزارش داده است که این بازداشت‌ها با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی عمدی مرتبط بوده است. مقام‌های محلی هنوز این آمار را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند.

در پی تشدید ناآرامی‌ها، مقام‌های بلژیکی از صاحبان فروشگاه‌ها خواسته‌اند کسب‌وکار‌های خود را زودتر تعطیل کنند.

سامانه رسمی هشدار دولت بلژیک نیز با اعلام اینکه «ناآرامی گسترده‌ای در جریان است» از کسب‌وکار‌ها خواست فعالیت خود را متوقف کنند.

افزون بر این، گفته شده ایستگاه اصلی قطار لیژ نیز برای مدتی تعطیل شد و پلیس از مردم خواست از مرکز شهر دوری کنند.

ویدئو‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی شیشه‌های شکسته، آتش‌سوزی و حضور گسترده معترضان جوان در خیابان‌های لیژ را نشان می‌دهد. پلیس نیز در جریان تظاهرات، برخی دانشجویان را برای یافتن سلاح بازرسی کرد.

این اعتراضات در پی «اصلاحات آموزشی» در بلژیک شکل گرفته است. بر اساس این اصلاحات، شهریه بیشتر دانشجویان در جامعه فرانسوی‌زبان بلژیک دچار افزایش ناگهانی شده است.

برخی دانشجویان بلژیکی می‌گویند با معترضان فرانسوی در ارتباط هستند. یکی از دانشجویان نیز گفت دو طرف با مشکلات مشابهی مواجه‌اند و اعتراضات فرانسه نیز بر جنبش دانشجویی بلژیک تأثیر گذاشته است.

اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه از اواخر ماه گذشته میلادی و در اعتراض به کمبود معلم، شلوغی کلاس‌ها، فرسودگی مدارس و فشار‌های آموزشی آغاز شد و به‌سرعت به شهر‌های مختلف این کشور گسترش یافت. در روز‌های اخیر صد‌ها هزار نفر، از جمله دانش‌آموزان، معلمان و والدین، در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.

در برخی نقاط، اعتراضات به درگیری میان معترضان و پلیس، آتش‌سوزی و تخریب اموال منجر شده و هزاران نفر بازداشت شده‌اند.

منبع: رویترز