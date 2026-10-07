باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور تبریز که به دلیل داشتن خالکوبی به کمیسیون پزشکی اعصاب و روان نظام پزشکی ارجاع داده شده بود، روز گذشته (سه‌شنبه) در اولین جلسه کمیسیون پزشکی خود در شهر تبریز شرکت کرد.

بیرانوند که به دلیل درد تاندون دست خود قرار بود از این ناحیه نیز تصویربرداری اِم‌آرآی بگیرد، اقدام به تصویربرداری از دست خود نیز کرده است.

بیرانوند صبح فردا در کمیسیون پزشکی دوم خود در تبریز نیز شرکت خواهد کرد تا پس از آن تکلیف نهایی زمان اعزام او به خدمت مقدس سربازی مشخص شود. این در حالی است که تراکتور عصر فردا در دیداری حساس به مصاف استقلال در هفته هشتم لیگ برتر می‌رود.

منبع: تسنیم