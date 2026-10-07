دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال تراکتور تبریز در جلسه کمیسیون پزشکی شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور تبریز که به دلیل داشتن خالکوبی به کمیسیون پزشکی اعصاب و روان نظام پزشکی ارجاع داده شده بود، روز گذشته (سه‌شنبه) در اولین جلسه کمیسیون پزشکی خود در شهر تبریز شرکت کرد.

بیرانوند که به دلیل درد تاندون دست خود قرار بود از این ناحیه نیز تصویربرداری اِم‌آرآی بگیرد، اقدام به تصویربرداری از دست خود نیز کرده است.

بیرانوند صبح فردا در کمیسیون پزشکی دوم خود در تبریز نیز شرکت خواهد کرد تا پس از آن تکلیف نهایی زمان اعزام او به خدمت مقدس سربازی مشخص شود. این در حالی است که تراکتور عصر فردا در دیداری حساس به مصاف استقلال در هفته هشتم لیگ برتر می‌رود.

منبع: تسنیم

برچسب ها: علیرضا بیرانوند ، کمیسیون پزشکی ، نظام وظیفه عمومی ، تراکتور ، لیگ برتر فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
یارو دروازه‌بان تیم ملیه بعد رفته کمیسیون پزشکی هههههه
یعنی می‌تونه پنالتی رونالدو رو بگیره اما نمی‌تونه پوتین پاش کنه.
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۷:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
قبلا هم بازیکنان زیادی ازبند کمسیون پزشکی استفاده و معاف شده بودند . لطفا در این مورد هم گزارش تهییه کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
یه سربازی میخوای بری
خفه کردی خودتو
این همه بچه های مردم دارن میرن سر مرز تو شرایط سخت
خون شما رنگین تره ؟ مال بیت المال رو با یه لگد زدن میخورین بعدش بازی در میارین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
خدا شفا بده ان شاالله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
سربازی را که باید برود. اگر ثابت شود که دستش فلان است و فلان جایش بهمان که دیگر در فوتبال هم نمی تواند باشد و به خصوص دروازه بان.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۵:۰۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
به تنهایی کل کشور رو سر کار گذاشته
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
آبرو برای خودش نگذشته برای رفتن سربازی
۲
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
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