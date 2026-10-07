باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -بهنام اصغری رئیس اداره ایمنی راه‌ها راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: برای نیمسال دوم سال جاری نیز اجرای ۲ هزار کیلومتر خط‌کشی در محورهای استان برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار کرد: در کنار عملیات خط‌کشی، ۲۱ تقاطع در محورهای مواصلاتی استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری آشکارسازی و ایمن‌سازی شده است.

اصغری افزود: همچنین در این مدت ۲ هزار و ۷۰ تابلوی علائم اخطاری و انتظامی در محورهای استان تهیه و نصب شده است.

وی ادامه داد: اجرای روشنایی نقطه‌ای در ۶ تقاطع از دیگر اقدامات انجام‌شده با هدف افزایش دید و ارتقای ایمنی تردد در محورهای آذربایجان‌غربی بوده است.

رییس اداره ایمنی راه‌ها راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی یادآور شد: در نیمسال نخست سال جاری همچنین ۳۶ کیلومتر حفاظ بتنی مفصلی در محورهای استان نصب شده که در کنار خط‌کشی و سایر اقدامات ایمنی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راه‌ها دارد.