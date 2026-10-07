وزارت خارجه روسیه اعلام کرد اتحادیه اروپا از یک مجموعه اقتصادی به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره امور اروپایی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت تبدیل اتحادیه اروپا از یک مجموعه اقتصادی به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی «بدون تردید» رخ داده است.

ماسلنیکوف در گفت‌و‌گو با اسپوتنیک درباره افزایش هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا اظهار کرد: «ایده ضرورت آمادگی برای رویارویی مسلحانه احتمالی با روسیه در سال‌های آینده، به‌طور فعال در افکار عمومی تثبیت می‌شود.»

وی افزود این ادبیات خصمانه، پوششی برای تزریق منابع مالی بی‌سابقه به مجتمع نظامی-صنعتی است و حجم این سرمایه‌گذاری‌ها تنها با هزینه‌های نظامی دوره پیش از جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است.

ماسلنیکوف همچنین تأکید کرد پروژه‌های نظامی اتحادیه اروپا نشان‌دهنده ادامه این روند با سرعتی فزاینده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز پیشتر در واکنش به اقدامات نظامی اروپا گفته بود «اروپا گرفتار نظامی‌گری شده است» و در حال تبدیل شدن از یک بلوک اقتصادی به یک بلوک نظامی-سیاسی است.

در پایان سپتامبر، وزرای خارجه و دفاع کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در بروکسل چند طرح دفاعی مشترک از جمله ابتکار اروپایی پهپادها، سامانه دفاع دریایی، شناسایی فضایی، سامانه دفاع موشکی مستقل از آمریکا و تقویت مرز‌ها را تصویب کردند.

منبع: اسپوتنیک