وزیر امور خارجه با تشریح دستاورد‌های سفر هیئت ایرانی به نیویورک گفت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود سرسخت و مصمم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مشورت‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و دستگاه دیپلماسی درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی، جلسه‌ای با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه سه‌ساعته که علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و تعدادی از نمایندگان نیز حضور داشتند، عراقچی گزارشی مبسوط از مباحث و فعالیت‌های صورت‌گرفته در جریان سفر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

تشریح مواضع ایران در اجلاس سازمان ملل

وزیر امور خارجه با اشاره به رایزنی‌های متعدد خود و رئیس‌جمهور با کشور‌های مختلف شرکت‌کننده در اجلاس سازمان ملل اظهار کرد: هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مقاومت و استقامت حماسی ملت ایران در برابر تجاوز نظامی دشمنان، به رساترین و مقتدرانه‌ترین شکل ممکن مواضع ایران را تبیین کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به استفاده از فرصت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برای تبیین رویکرد مبتکرانه ایران و ارائه طرح هفت‌روزه برای بازگشت امنیت به تنگه هرمز، تأکید کرد: هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح کشور، شروط و ملاحظات کشورمان را در قالب یک طرح دقیق و عملیاتی به میانجی‌ها ارائه کرد.

وی افزود: برای همه روشن شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان که در دفاع از خود سرسخت و مصمم است، در بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی برای تأمین منافع و امنیت ملی نیز جدی است.

تأکید مجلس بر حمایت همزمان از میدان و دیپلماسی

در ادامه این جلسه، وزیر امور خارجه ضمن پاسخ به پرسش‌ها و گفت‌و‌گو درباره پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های نمایندگان، درباره مجموعه متنوعی از موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی از جمله دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها، روابط با همسایگان، تقویت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، مستندسازی جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیگیری مطالبه عدالت و خونخواهی شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم توضیحاتی ارائه کرد.

نمایندگان مجلس نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و ابتکارات دستگاه دیپلماسی در صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران، بر تداوم اهتمام همگانی نسبت به حفظ وحدت و انسجام ملی و همچنین حمایت همزمان از میدان و دیپلماسی در راستای دفاع از کیان ایران تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: عراقچی ، کمیسیون اجتماعی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مشکل از اینکه دیپلماسی دو طرفه است. اینکه شما در دیپلماسی جدی هستید دردی از ما حل نمی کنه وقتی طرف مقابل شما در دیپلماسی جدی نیست.
ولی دفاع کاملاً یک طرفه است. همین که ما جدی باشیم. برای تحمیل اراده و تحقیق خواسته هایمان کفایت می کند.
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