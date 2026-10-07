همزمان با افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی در خوی رئیس‌جمهوری در پیامی تصویری این رویداد را فراتر از یک پروژه عمرانی و نمادی از اراده استوار ملت ایران برای پاسداشت هویت و عرفان دانست و گفت: در روزگار جنگ و تحریم چراغ اندیشه و معنویت ایران با تکیه بر میراث بزرگانی چون شمس هرگز خاموش نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه ملی بارگاه شمس تبریزی در خوی که عملیات احداث آن از سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود سرانجام با همت و پیگیری‌های ویژه دولت و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید رویدادی که به اذعان کارشناسان نقطه عطفی در تحول فرهنگی آذربایجان‌غربی و پیوند عمیق‌تر میان هویت ایرانی و عرفان اسلامی است.

پزشکیان: بارگاه شمس؛ ستونی از ایرانِ فرهنگی

رئیس‌جمهوری در پیام تصویری خود به آیین افتتاح این مجموعه با اشاره به جایگاه ممتاز خوی در تاریخ عرفان ایران، گفت: شمس و مولانا دو جلوه از یک حقیقت‌اند؛ حقیقتی که انسان را از تنگنای زهد و تعصب فراتر می‌برد و به مهر، گفت‌وگو و یگانگی فرا می‌خواند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه آذربایجان همواره یکی از ستون‌های استوار ایران بوده است، افزود: امروز در خوی تنها دری به روی یک بارگاه گشوده نمی‌شود بلکه چراغی از ایران فرهنگی در خانه همه ایرانیان روشن می‌شود چراغی که جنگ، تحریم و تهدید دشمنان توان خاموش کردنش را ندارد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ساختن» پاسخ ملت ایران به شرایط دشوار کنونی است، خاطرنشان کرد: این مجموعه نباید صرفاً یک آرامگاه باقی بماند بلکه باید به خانه‌ای برای اندیشه، پژوهشکده‌ای پویا و کانونی برای گردهمایی فرهیختگان و گردشگران از سراسر جهان تبدیل شود تا نسل‌های آینده با گنجینه کرامت انسان و حقیقت‌جوییِ نهفته در میراث شمس آشنا شوند.

قدردانی از خادمان فرهنگ

رئیس‌جمهوری در پایان پیام خود ضمن قدردانی از تمام دولت‌ها، مدیران و خیرخواهانی که از آغاز تاکنون برای تحقق این آرزوی دیرینه تلاش کرده‌اند به طور ویژه از اهتمام وزیر میراث‌فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار آذربایجان‌غربی و پژوهشگر نامدار دکتر محمدعلی موحد بابت نقش‌آفرینی در شناساندن مقام شمس و به ثمر رسیدن این مجموعه قدردانی کرد.

گشایش بارگاه شمس تبریزی/چراغ روشن فرهنگ ایران در میانه طوفان تهدید و تحریم

تأکید بر نقش کلیدی مدیریت میدانی در تکمیل پروژه

در بخش دیگری از این مراسم محمدجواد حق‌شناس مشاور فرهنگی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به روند طولانی‌مدت این پروژه گفت: طرح بارگاه شمس تبریزی تا سال گذشته پیشرفت محدودی داشت اما با پیگیری‌های جدی وزارت میراث‌فرهنگی و همراهی ویژه استاندار آذربایجان‌غربی و دستگاه‌های ملی در یک سال اخیر جهشی چشمگیر یافت و به مرحله بهره‌برداری رسید.

حق‌شناس با تبیین جایگاه این مجموعه در کنار آرامگاه بزرگانی چون حافظ و سعدی، افزود: خوی امروز در کنار قونیه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی میراث عرفانی جهان اسلام شناخته می‌شود و حضور گسترده نیروهای اجرایی و هماهنگی مدیریت استانی و شهری برای اتمام این پروژه الگوی موفقی از هم‌افزایی برای پیشبرد طرح‌های کلان فرهنگی بود.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی، اکنون خوی را به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری معنوی و قطب مطالعات عرفانی در منطقه تبدیل کرده است؛ پایتختی جدید برای عاشقانِ حقیقت که در امتدادِ تاریخ پیوند میان آذربایجان و قلب ایران را مستحکم‌تر می‌کند.

برچسب ها: بارگاه شمس تبریزی ، پیام رئیس جمهور
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