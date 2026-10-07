باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید مسکو به او اطلاع داده است که وضعیت کنونی در روسیه در ارتباط با احتمال شیوع طاعون «تحت کنترل» است.

ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: «اگر به حرف آنها گوش کنید، اوضاع تحت کنترل است. اما می‌دانید، مردم قبلاً هم درباره مسائل دیگری چنین حرف‌هایی زده‌اند. امیدواریم همین‌طور باشد. آنها بسیار باتجربه و باهوش هستند و می‌گویند اوضاع کاملاً تحت کنترل است».

ترامپ گفت که مسکو «چیز زیادی نمی‌گوید»، اما افزود که فکر نمی‌کند این موضوع یک «سلاح زیستی» باشد.

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که برای گفت‌و‌گو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره مورد مشکوک طاعون، تماسی را برنامه‌ریزی کرده است.

اواخر ماه گذشته میلادی، «داریا شیپیلووا» تکنسین ۲۸ ساله یک آزمایشگاه تحقیقاتی ضد طاعون در سیبری با علائم شدید تنفسی بیمار شد و پس از چند روز درگذشت. مقام‌های روسیه علت مرگ او را «ذات‌الریه با منشأ نامشخص» اعلام کرده و ابتلا به طاعون را تأیید نکرده‌اند. با این حال، به دلیل محل کار او، احتمال ابتلا به طاعون ریوی مطرح شده و حدود ۲۰۰ نفر از افراد در تماس با او تحت قرنطینه یا نظارت پزشکی قرار گرفتند.

مقام‌های روسیه می‌گویند تاکنون هیچ موردی از طاعون در میان افراد تحت مراقبت، شناسایی نشده است.

سازمان جهانی بهداشت نیز تاکنون مورد تأییدشده‌ای از طاعون در سیبری گزارش نکرده و خطر شیوع گسترده را پایین ارزیابی کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز