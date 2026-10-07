رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مرگ یک کارمند آزمایشگاه تحقیقاتی طاعون در سیبری، گفت که روس‌ها بسیار «باتجربه» هستند و می‌گویند همه‌چیز تحت کنترل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید مسکو به او اطلاع داده است که وضعیت کنونی در روسیه در ارتباط با احتمال شیوع طاعون «تحت کنترل» است.

ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: «اگر به حرف آنها گوش کنید، اوضاع تحت کنترل است. اما می‌دانید، مردم قبلاً هم درباره مسائل دیگری چنین حرف‌هایی زده‌اند. امیدواریم همین‌طور باشد. آنها بسیار باتجربه و باهوش هستند و می‌گویند اوضاع کاملاً تحت کنترل است».

ترامپ گفت که مسکو «چیز زیادی نمی‌گوید»، اما افزود که فکر نمی‌کند این موضوع یک «سلاح زیستی» باشد.

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که برای گفت‌و‌گو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره مورد مشکوک طاعون، تماسی را برنامه‌ریزی کرده است.

اواخر ماه گذشته میلادی، «داریا شیپیلووا» تکنسین ۲۸ ساله یک آزمایشگاه تحقیقاتی ضد طاعون در سیبری با علائم شدید تنفسی بیمار شد و پس از چند روز درگذشت. مقام‌های روسیه علت مرگ او را «ذات‌الریه با منشأ نامشخص» اعلام کرده و ابتلا به طاعون را تأیید نکرده‌اند. با این حال، به دلیل محل کار او، احتمال ابتلا به طاعون ریوی مطرح شده و حدود ۲۰۰ نفر از افراد در تماس با او تحت قرنطینه یا نظارت پزشکی قرار گرفتند.

مقام‌های روسیه می‌گویند تاکنون هیچ موردی از طاعون در میان افراد تحت مراقبت، شناسایی نشده است.

سازمان جهانی بهداشت نیز تاکنون مورد تأییدشده‌ای از طاعون در سیبری گزارش نکرده و خطر شیوع گسترده را پایین ارزیابی کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: طاعون ، دونالد ترامپ ، روسیه
خبرهای مرتبط
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
از طاعون مارسی تا هانتاویروس: تاریخچه‌ای از بیماری‌های همه‌گیر ناشی از دریا
مغولستان نظارت بهداشتی را در مرز روسیه افزایش می‌دهد
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
طاعون ترامپ نگیره ترامپ طاعون نمیگیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۶:۲۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
طاعون واقعی امثال تو ی نجس و کثیف هستید که جهان را با رفتار پلیدتان آلوده کرده ا ید.
۱
۰
پاسخ دادن
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
آخرین اخبار
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
تحت تأثیر اعتراضات فرانسه، دانشجویان بلژیکی به خیابان‌ها آمدند
نظرسنجی: ۷۲ درصد فرانسوی‌ها از مطالبات دانش‌آموزان حمایت می‌کنند
تحقیق جداگانه عربستان درباره حمله به خلبان فلای‌دبی
اشپیگل: اتحادیه اروپا نگران احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکاست
آژانس بین‌المللی انرژی به دنبال تسریع آزادسازی ذخایر نفتی
شهادت پنجمین فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان‌یونس
توقف پیشروی نیرو‌های مورد حمایت عربستان در استان الجوف یمن
شمار قربانیان سیل در تایلند به ۵۲ نفر رسید
مغولستان نظارت بهداشتی را در مرز روسیه افزایش می‌دهد
رویترز به نقل از یک مقام ایرانی: به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، خط قرمز تهران است
کرملین: روسیه درخواستی برای میانجیگری میان انصارالله و عربستان دریافت نکرده است
۸۱ هواپیمای آمریکایی در جنگ با ایران منهدم شده یا آسیب‌ دیده‌اند
اردوغان: ترکیه آماده تسهیل تماس مستقیم روسیه و اوکراین است
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو در غزه و کرانه باختری
ادعای جنجالی درباره انتقال یگان غیرمتعارف ارتش آمریکا به کویت
فقط ۳۰ روز تنبیه برای نظامیان آمریکایی در اوکیناوا پس از قتل یک زن ژاپنی!
دستمزد‌ نجومی کاپیتان و خدمه نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز
ابو عبیده: هفتم اکتبر بازدارندگی اسرائیل را در هم شکست
نیویورک‌تایمز: آمریکا به عربستان درباره یمن هشدار داده بود
روبیو برای برنامه هسته‌ای ایران خط‌ونشان کشید