باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه عصر چهارشنبه در اردبیل اظهار کرد: تفاهم‌نامه سند افتخار دولت است و آمریکا در آن ۱۲ بار متعهد شده و در چند جا قید شده به ایران و محور مقاومت تهدید و حمله نکند، اما آمریکا معمولا پای امضا نایستاده و باید مجبورش کنیم برگردد به تفاهم نامه؛ در پیشنهاد اخیر عراقچی نیز تاکید شده آمریکا به اجرای تفاهم‌نامه برگردد.

وی افزود: اگر تنگه هرمز باز شود دشمن باید شرایط ما را بپذیرد و عبور در مسیر تعیین شده برقرار شود و مسیر دیگری نخواهد بود، پیگیر اجرای تفاهم‌نامه هستند، اگر دشمن اجرا کند به نفع ایران است و منافع ملی ما اگر در قالب تفاهم‌نامه تحقق یابد خوب است ولی اگر بخواهد جنگ راه بیاندازد، خواهیم جنگید و ترامپ این را می‌فهمد و به ناچار به جنگ روانی رو آورده است.

وی ادامه داد: تمدن مگر نابود شدنی است، وقتی ریشه در هزاران سال تاریخ دارد نمی‌توان مملکتی را نابود کرد؛ پلی که دشمن در جنوب زد ظرف ۶ روز ساخته شد، پمپاژ نفت تهران به شمال کشور را زد و ظرف ۱۲۰ ساعت احیا شد، ۷۰ میلیون لیتر بنزین را در یک روز آتش زد، اما یک روز تهران بدون بنزین نماند، دشمنان ما متوجه عظمت ایران شده‌اند، اما به زبان نمی‌آورند و آمریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه منافع ما را تامین کند و دست از شرارت بردارد.

قائم پناه اظهار کرد: هشت سال در مقابل دنیا ایستاده‌ایم و خیلی قوی‌تر شده‌ایم و نبرد را خوب بلدیم، امروز سلاح‌ها را خودمان می‌سازیم در حالی‌که در جنگ هشت ساله، سیم خاردار را وارد می‌کردیم، امروز پهپاد‌ها و موشک‌های ما از سلاح‌های دشمن قوی‌تر است و تفاهم‌نامه ملاک راستی آزمایی است.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: همدلی و وحدت بین مسئولان برقرار است و هر وقت رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور دهند جنگ خواهیم کرد، جنگ و صلح در اختیار رهبری است.

عجز آمریکا در مقابل ایران آشکار است

معاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد: ۴۷ سال است با آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنیم و با وجود تحریم‌ها مردم مقاوم شده‌اند و صنعت ما رشد کرده، در خیلی از بخش‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم و اینها با وجود مردم تحقق یافته است، مردم در این هشت ماه رشادت عجیبی به خرج دادند و این حضور در میدان، نماد پرچم ایران است که مردان و زنان ایران آن را به عنوان سمبل ایران دوست دارند.

قائم پناه افزود: قبلا که گفتند ناو آمریکا وارد خلیج فارس شد و هواپیما‌ها اوج و فرود می‌کردند و خیلی‌ها می‌گفتند عجب قدرتی دارد، اما با دکترین درست رهبر شهید و نیرو‌های مسلح ما آن هیمنه شکست و ایران قوی معنا پیدا کرد و ابرقدرتی مثل آمریکا و رژیم منحوس هم همینطور و دیگر ناو جرات نکرد وارد دریای عمان شود.

وی ادامه داد: اخیرا ناوی که به نزدیکی ایران رسیده بود با یک موشک فرار کرد، شاید موشک به آن هم خورد و فرار کرد و هیمنه نظامی آمریکا شکست و بعد از جنگ ۱۲ روزه آمریکا فکر کرد که مردم با آن همراهی خواهند کرد و منهای اقلیتی که در خارج از کشور هستند و نمی‌توان آنها را ایرانی نامید، همه ایران در جنگ ۱۲ روزه ثابت کردند که دشمن موفق نشد و برنامه دی ماه را ریختند و توفیق نیافتند و ایرانیان نشان دادند که دشمنان به این ملت نمی‌توانند آسیب وارد کنند.

او تصریح کرد: دشمن در نهایت جنگ تحمیلی سوم را شروع کرد و ستون خیمه را زدند، اما ساختار نظام ما قوی است و نقش مردم نیز بی‌بدیل بود، بعد از روز شوم ۹ اسفند مردم وارد خیابان شدند و با اینکه به نزدیکی‌های میدان انقلاب تهران بمب می‌خورد، اما هیچ میدانی خالی نبود و فرزندان کشور پرچم را برافراشته نگه می‌داشتند و این در حالی بود که گرانی هم بود.

مردم در خیابان قوت قلب مسئولان هستند

معاون اجرایی رییس جمهور اظهار کرد: آمریکا امروز از نظر نظامی اگر خطا هم بکند باز شکست خورده است، اکنون موضوع تاب‌آوری مردم است، بنادر ما را محدود می‌کنند تا نتوانیم برای مردم کالا تامین کنیم، اما نمی‌دانند ما و کارمندان، رانندگان و همه اقشار مردم، فرزندان این مملکت هستیم و هیچ فردی بین دولت و مردم و نیرو‌های مسلح وجود ندارند و همه یکپارچه پشست سر رهبری ایستاده‌ایم.

وی افزود: مردم با وجود همه سختی‌ها و مشکلات ایستاده‌اند و اساس کار آمریکا جز بلعیدن ایران نیست و او نفت ایران را می‌خواهد، ترامپ نیت شوم خود را بیان کرده و گفته است که خارک را می‌خواهیم بگیریم، او نفت ایران را می‌خواهد، اما وقتی پل‌های هرمزگان را زد، سربازان و پاسداران و جانفدایان در جنوب کشور صف کشیدند که اگر یک آمریکایی قدم به ایران بگذارند نابودش کنند.

وی ادامه داد: مردم در میدان برای نیرو‌های مسلح و برای دولت مردان، قوت قلب هستند و این کار زیبای مردم دشمن را ناامید می‌کند، دشمن مجبور به تسلیم خواهد بود، وقتی دشمن خودش شروع می‌کند و خودش آتش‌بس می‌دهد ناشی از مقاوت نیرو‌های مسلح و مردم است و دنیا را به شگفتی واداشته است.

تکمیل پروژه‌های استان اردبیل در دولت وفاق

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: راه‌آهن اردبیل - میانه جزو پروژه‌های مهم بود، ۲۲ سال طول کشید و ۱۱ همت پول می‌خواست و شخص رییس جمهور بر تکمیل آن تاکید داشت، در سال قبل سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص دادیم و بالاخره پروژه تکمیل شد و سوت قطار شنیده شد و زحمات چندین ساله به ثمر نشست.

قائم پناه افزود: بیمارستان نجف زاده اردبیل هم حدود سال ۹۲ شروع شده بود و پیشرفت خوبی نداشت، اما امروز در بازدید مشاهده شد که کارگاهش فعال است و ظرف یکی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: در خصوص اشتغال‌زایی در استان اردبیل ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوبه داشتیم و خوشبختانه استان اردبیل رتبه اول را در جذب تسهیلات بانکی کسب کرده و این توفیق مدیون زحمات استاندار و مدیران استانی است، قرار بود تا شهریور امسال هشت هزار میلیارد تومان جذب شود که به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این عملکرد، شاخص بیکاری را پایین می‌آورد.

او گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل نیز امروز بازدید شد، قبلا به رودخانه‌ها سرریز داشت که از نظر بهداشتی و زیست محیطی مشکل پیش می‌آمد، اما امروز پمپ‌های مخصوص هوادهی زیرسطحی و تجهیزات لازم از آلمان وارد شده و نصاب هم از آلمان وارد خواهد شد تا تاسیسات نصب شود و پساب برای صنایع استفاده شود.

وی تصریح کرد: مدرسه‌سازی در استان پیشرفت خوبی دارد و در زمینه راه‌سازی نیز بیشترین مصوبات را داشتیم و حوزه‌های وزارت نیرو، بهداشت و آموزش و پرورش در این استان بیشترین مصوبات را در سفر رییس جمهور داشتند، در زمینه راه خیلی خوب عمل شده است و اصلی‌ترین موضوع راه‌آهن بود که خوشبختانه افتتاح شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: محور فیروزآباد به خلخال، اعتباراتش تصویب شده و قطعات مختلف برای دوبانده کردن اردبیل - سرچم در حال اجراست و قطعه دوم کلور درام نیز در حال اجراست.

قائم پناه افزود: فردا از بیمارستان بازدید خواهد شد، کارخانه فولاد افتتاح خواهد شد، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها برای فردا نظام ارجاع سلامت است، رهبر شهید ما می‌گفتند مردم در صورت بیماری باید فقط دغدغه درد را داشته باشند نه دغدغه هزینه درمان آن را؛ از این رو یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت، نظام ارجاع سلامت است.

او ادامه داد: این موضوع فردا در مشگین‌شهر بررسی خواهد شد که بر اساس این برنامه هر ایرانی باید پزشک مخصوص داشته باشد و امیدواریم این پروژه که برای سلامتی مردم است تحقق پیدا کند و پیشرفت‌ها در شهر‌ها بررسی شود و به بقیه شهرستان‌های استان تسری پیدا کند.

وی اضافه کرد: در زمینه آبرسانی کار‌های خوبی در استان اردبیل در حال انجام است، زهکشی سد گیوی و شبکه آبیاری آن حدود با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تصویب شده و در حال اجراست و در زمینه آب و فاضلاب کار‌ها در حال اجراست.

وی تاکید کرد: دشت مغان از قطب‌های کشاورزی کشور است و استان در تولید سیب زمینی در کشور اول است و عمده آب کشور برای کشاورزی صرف می‌شود، اما بهره‌وری مناسب نیست، اروپا بیشترین بهره‌وری را دارد و سرزمینی مثل اردبیل و مفان باید با آبیاری مدرن، بیشتر تولید ثروت را در کشاورزی داشته باشد.

او گفت: آب زیرزمین محدودیت دارد و فرونشست زمین و تنش‌های خود را به دنبال دارد، باید به نگاه علمی برگردیم و آن همان استفاده از روش‌های نوین مثل آبیاری زیرسطحی و کشت گلخانه‌ای است و دولت هم با اعطای تسهیلات کمک می‌کند تا آبیاری سنتی به مدرن تبدیل شود.

معاون اجرایی رییس جمهور اظهار کرد: در بعضی جا‌ها کشت پسته و درختان دارای بهره‌وری بالا و مصرف آب کم ترویج یافته و استان اردبیل نیز با توجه به زمین حاصلخیز، این استعداد را دارد و دولت کمک می‌کند و مصوبات دولت در زمینه آب و فاضلاب، کمک کننده خواهد بود.

وی افزود: در موضوع آموزش و پرورش که از اولویت‌های دولت است در استان اردبیل در زمان استقرار دولت چهاردهم، میانگین ساخت مدرسه سه برابر شده است و خیران در این راستا نقش مهمی داشته‌اند، تاکید رهبر شهید بر ایران قوی نیز در گرو دانایی فرزندان ماست و تلاش می‌شود کلاس‌ها خوب ساخته شده و آسیب‌پذیر نباشند و خوشبختانه کپر‌ها و کانکس‌ها در کل کشور برچیده شده و آموزش را با تکنولوژی‌های جدید نظیر هوشمندسازی مدارس دنبال می‌کنیم.

او ادامه داد: خوشبختانه هزار و ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در دولت داشتیم و اکنون ظرف دو سال به ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده و استان اردبیل هم سهم خوبی دارد و قبل جنگ خاموشی‌ها تا حدودی کمتر بود و این ناشی از تولید برق از منابع مختلف بود و اکنون مصرف را مدیریت کرده‌ایم و ۲ هزار مگاوات صرفه‌جویی از تعطیلی ماینر‌های غیرمجاز حاصل شد.

وی اضافه کرد: رفع ناترازی برق از اولویت‌های دولت است و سرعت تولید برق هرچند بخاطر جنگ و محاصره دریایی کند شد، اما راه‌هایی را تعبیه می‌کنیم که پنل‌های خورشیدی را وارد کشور کنیم و ناترازی کمتر شود.

معاون اجرایی رییس جمهور، امروز (چهارشنبه) به منظور پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور و بازدید از روند اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه‌های صنعت، بهداشت، فرهنگ و هنر و افتتاح چند طرح آموزشی و تولیدی و نشست با مدیران ارشد استان وارد اردبیل شد.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده است.