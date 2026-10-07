باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به افزایش بهای طلای سیاه در پی جنگ با ایران، مدعی شد که پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت و ممکن است «حتی به سطوحی پایین‌تر از قیمت‌های پیش از آغاز جنگ برسد».

ترامپ که به دلیل نزدیک شدن انتخابات کنگره و گرانی سوخت تحت فشار قرار دارد، به رسانه‌ها گفت: «به محض اینکه جنگ را تمام کنیم، قیمت نفت مثل سنگ سقوط خواهد کرد؛ این اتفاق خیلی زود رخ خواهد داد. به هر حال، خیلی زود کارمان با این جنگ تمام می‌شود. قیمت نفت به سطوحی خواهد رسید که فکر می‌کنم شاید حتی پایین‌تر از قیمت آن پیش از آغاز جنگ باشد».

کمتر از یک ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده است و دونالد ترامپ و متحدان جمهوری‌خواه او تمام تلاش خود را برای حفظ کنترل کنگره به کار گرفته‌اند. طی روز‌های اخیر، ترامپ، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و دیگر چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه برای حمایت از قانون‌گذاران جمهوری‌خواهی که در معرض خطر شکست قرار دارند، به سراسر کشور سفر کرده و اظهاراتی از این دست را مطرح کرده‌اند.

با این حال، نظرسنجی‌های اخیر همچنان نشان می‌دهند نامزد‌های جمهوری‌خواه در رقابت‌های سنا از رقبای دموکرات خود عقب هستند.

چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، آخر هفته در واکنش به انتشار تازه‌ترین مجموعه نظرسنجی‌های انتخاباتی گفت: «کیفیت نامزد‌ها دارد انبوه پول جمهوری‌خواهان را شکست می‌دهد».

گاردین این هفته در گزارشی نوشت که به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف ترامپ یکی از عوامل اصلی مشکلات نامزد‌های جمهوری‌خواه در سراسر کشور باشد، اما تنها عامل نیست. بر اساس تحلیل این روزنامه، نارضایتی از وضعیت اقتصاد، به‌ویژه قیمت بنزین و سایر کالا‌های مصرفی، همچنین درگیری نوسانی با ایران و نگرانی درباره رویکرد سختگیرانه ترامپ در اجرای قوانین مهاجرتی از دیگر عوامل هستند.

منبع: بریکینگ نیوز