لیونل مسی در صفحه شخصی اش نوشت: دیروز آخرین بازی‌ام بود و همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آبی‌وسفید آرژانتین تنگ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - لیونل مسی کاپیتان افسانه‌ای تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد امروز آخرین بازی خود را برای تیم ملی کشورش مقابل بنین به نمایش گذاشت و برای همیشه از بازی های ملی خداحافظی کرد.

لیونل مسی پستی را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

دیروز آخرین بازی‌ام بود و همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آبی‌وسفید آرژانتین تنگ شده است. می‌دانم که تصمیم درستی گرفته‌ام. مسیر فوق‌العاده‌ای بود؛ پر از شادی و البته لحظاتی از غم و ناراحتی، اما با تمام وجودم می‌دانم که تک‌تک قدم‌هایی که در این مسیر برداشتم، ارزشش را داشت.

حرف‌های زیادی هنوز برای گفتن دارم. غیرممکن است بتوانم تمام احساساتی را که در وجودم دارم، در چند کلمه یا یک پست بیان کنم. پیمودن این مسیر بدون خانواده‌ام ممکن نبود؛ خانواده‌ای که همیشه کنارم بودند و به‌خصوص در سخت‌ترین لحظات، زمانی که بیش از همیشه به آنها نیاز داشتم، پشتم ایستادند.

دوستانم، تمام هم‌تیمی‌ها و مربیانی که در طول این سال‌ها کنارم بودند و اعضای کادر فنی‌شان نیز نقش بسیار مهمی داشتند. نمی‌خواهم دیگو را هم فراموش کنم؛ کسی که کشورمان را به جایگاهی که شایسته‌اش بود رساند و همان‌طور که همیشه می‌گویم، می‌دانم که او با بودن در کنار ما، هم زمانی که اینجا بود و هم از بهشت، در تک‌تک قدم‌هایی که برداشتیم به ما کمک کرد.

از تمام باشگاه‌هایی که در آنها بازی کردم تشکر می‌کنم؛ برای اینکه همیشه به احساسات و تعهدم نسبت به کشورم احترام گذاشتند و هر زمان که نوبت پوشیدن پیراهن تیم ملی می‌رسید، اجازه دادند تمام تمرکزم را روی آرژانتین بگذارم؛ و البته، از خدا هم سپاسگزارم؛ چون بدون هدایت و خواست او، حتی نمی‌توانستیم رویای رسیدن به اینجا را در سر داشته باشیم.

من واقعاً قدردان همه‌چیز هستم. خیلی دوستتان دارم، دلم برایتان تنگ خواهد شد و همیشه از شما تشکر می‌کنم که در کنار ما، و در کنار من، بودید.

برچسب ها: لیونل مسی ، تیم ملی فوتبال آرژانتین
خبرهای مرتبط
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
صحبت‌های لیونل مسی پس از خداحافظی+ فیلم مراسم
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
آرژانتینیام مثل اوکراینیا یه ملت مزدور و کثیفن و لکه ننگ انسانهای تاریخن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
دیگر فوتبال تماشای دیدن رو نداره
۰
۰
پاسخ دادن
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
آخرین اخبار
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
علیرضا بیرانوند به کمیسیون پزشکی رفت
نکونام: تمام تمرکزم روی موفقیت تراکتور است/ آنالیز و شناخت کافی از استقلال داریم
مطهری: رامین رضاییان تا ۶ هفته از تمرینات دور خواهد بود
پدرو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
استقلال در جست‌وجوی اولین خرید زمستانی؛ چه پست‌هایی در اولویت هستند؟
استقلال بین لیگ برتر و آسیا؛ اولویت با کدام جام است؟
استقلال و فشردگی عجیب برنامه؛ از تراکتور تا لیگ نخبگان آسیا
مهدی واعظی مدیر روابط‌عمومی باشگاه استقلال شد
مومنی: پیشنهادی برای اهدای جام فصل گذشته به شهدای میناب مطرح شده است
جودو قهرمانی جهان؛ پرهیزگار حذف شد
پاسخ بهاروند به دبیر: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند
علیرضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند