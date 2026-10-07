باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - لیونل مسی کاپیتان افسانه‌ای تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد امروز آخرین بازی خود را برای تیم ملی کشورش مقابل بنین به نمایش گذاشت و برای همیشه از بازی های ملی خداحافظی کرد.

لیونل مسی پستی را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

دیروز آخرین بازی‌ام بود و همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آبی‌وسفید آرژانتین تنگ شده است. می‌دانم که تصمیم درستی گرفته‌ام. مسیر فوق‌العاده‌ای بود؛ پر از شادی و البته لحظاتی از غم و ناراحتی، اما با تمام وجودم می‌دانم که تک‌تک قدم‌هایی که در این مسیر برداشتم، ارزشش را داشت.

حرف‌های زیادی هنوز برای گفتن دارم. غیرممکن است بتوانم تمام احساساتی را که در وجودم دارم، در چند کلمه یا یک پست بیان کنم. پیمودن این مسیر بدون خانواده‌ام ممکن نبود؛ خانواده‌ای که همیشه کنارم بودند و به‌خصوص در سخت‌ترین لحظات، زمانی که بیش از همیشه به آنها نیاز داشتم، پشتم ایستادند.

دوستانم، تمام هم‌تیمی‌ها و مربیانی که در طول این سال‌ها کنارم بودند و اعضای کادر فنی‌شان نیز نقش بسیار مهمی داشتند. نمی‌خواهم دیگو را هم فراموش کنم؛ کسی که کشورمان را به جایگاهی که شایسته‌اش بود رساند و همان‌طور که همیشه می‌گویم، می‌دانم که او با بودن در کنار ما، هم زمانی که اینجا بود و هم از بهشت، در تک‌تک قدم‌هایی که برداشتیم به ما کمک کرد.

از تمام باشگاه‌هایی که در آنها بازی کردم تشکر می‌کنم؛ برای اینکه همیشه به احساسات و تعهدم نسبت به کشورم احترام گذاشتند و هر زمان که نوبت پوشیدن پیراهن تیم ملی می‌رسید، اجازه دادند تمام تمرکزم را روی آرژانتین بگذارم؛ و البته، از خدا هم سپاسگزارم؛ چون بدون هدایت و خواست او، حتی نمی‌توانستیم رویای رسیدن به اینجا را در سر داشته باشیم.

من واقعاً قدردان همه‌چیز هستم. خیلی دوستتان دارم، دلم برایتان تنگ خواهد شد و همیشه از شما تشکر می‌کنم که در کنار ما، و در کنار من، بودید.