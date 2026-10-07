آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی؛ پیوند معمارانه معنا و فرم در خوی

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی که با حضور عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و چند تن از مقامات کشوری برگزار گردید؛ بارگاه شمس تبریزی به‌طور رسمی افتتاح شد؛ رویدادی که به اعتقاد کارشناسان، خوی را به دو دوره پیش از افتتاح و پس از افتتاح تقسیم می‌کند و فصلی نو در تاریخ فرهنگی و اقتصادی این شهر گشوده است.

نجف‌زاده: خوی، مرکز تمدن‌سازی جهانی

عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در این آیین با اشاره به جایگاه جهانی شمس تبریزی تصریح کرد: افتتاح این بارگاه نقطه عطفی در تاریخ خوی است و ما از امروز مسیری تازه را برای توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی آغاز کرده‌ایم و باید از ظرفیت جهانی شمس برای معرفی تمدن اصیل ایران به جهان بهره بگیریم.

وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به دیپلماسی فرهنگی، افزود: بارگاه شمس تبریزی بستری است که نشان می‌دهد مردم خوی ملتی تمدن‌ساز هستند و وظیفه ما از امروز تازه آغاز شده است و باید این مکان را به قطب حضور عاشقان عرفان از سراسر جهان تبدیل کنیم.

نماینده مردم خوی بر پیوند ناگسستنی میراث‌فرهنگی و اقتصاد تأکید کرد و گفت: شمس باید به اقتصاد خوی از بازارهای سنتی تا امنیت مرزها و تبادلات فرهنگی رونق بخشد.

وی همچنین از وزیر میراث‌فرهنگی خواست تا با ایجاد چهار مرکز پژوهشی قدرتمند در خوی زمینه مطالعات عمیق علمی و عرفانی پیرامون شخصیت شمس تبریزی را بیش از پیش فراهم کند.

اردلان: معماری، ترجمان نور و معنا

نادر اردلان معمار برجسته و طراح این بنا با تشریح فلسفه طراحی بارگاه شمس تبریزی آن را تلاشی برای عینی‌سازی ساحت معنوی دانست.

اردلان گفت: در طراحی این بنا هدف ما فراتر از ساخت یک کالبد فیزیکی بود؛ ما به دنبال ایجاد تجربه‌ای بودیم که مخاطب را از آشفتگی دنیای بیرون به فضایی از سایه، آرامش و در نهایت به قلبی تابان و سرشار از نور هدایت کند.

اردلان با بیان اینکه فرم باید حقیقت درونی را آشکار کند، افزود: در این مجموعه سه آوای اصلی خرد معماری ایرانی، هندسه و طبیعت با هم هماهنگ شده‌اند و استفاده از هندسه برای ایجاد نظم و بهره‌گیری از نور به عنوان نمادی از نام شمس و توجه به اقلیم خوی همگی در خدمت ایجاد فضایی است که زائران و پژوهشگران بتوانند با میراث عرفانی شمس و مولانا ارتباطی عمیق برقرار کنند.

این معمار پیشکسوت با اشاره به طراحی فضاهای جانبی از جمله کتابخانه، تالار سخنرانی و اقامتگاه پژوهشگران، تأکید کرد: این بارگاه میراث را پشت شیشه نگه نمی‌دارد بلکه با گشودن فضایی آزاد آن را زنده نگه می‌دارد تا توسط نسل‌های آینده زیسته شود.

گفتنی است افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی امیدها را برای تبدیل این شهر به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری عرفانی و فرهنگی در سطح بین‌المللی افزایش داده است حضوری که به تعبیر نجف‌زاده، خوی را به انتظار ایران و جهان نشانده است.