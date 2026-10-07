باشگاه خبرنگاران جوان -سردار محمدرضا رحمانی عصر امروز در آیین آغاز عملیات احداث ایستگاه‌های A7و A8 خط یک مترو قم، اظهار کرد: امروز در شرایطی که کشور با مسائل و محدودیت‌های مختلف مواجه است، پروژه‌های عمرانی همچنان فعال هستند و روند سازندگی کشور متوقف نشده است.

وی با اشاره به فعالیت پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) افزود: در مجموعه قرارگاه، هیچ‌یک از پروژه‌ها در شرایط اخیر تعطیل نشده و از ابتدای سال نیز بیش از 30 پروژه به بهره‌برداری رسیده است که هفت مورد از آنها پروژه‌های بزرگ و مگاپروژه بوده‌اند.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) ادامه داد: امروز نیز در شهر مقدس قم حضور پیدا کرده‌ایم تا عملیات اجرایی دو ایستگاه مهم از خط یک مترو را آغاز کنیم و این روند در سایر نقاط کشور نیز ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که در روزهای آینده پروژه‌ای در کرمان و پس از آن پروژه دیگری در مشهد به بهره‌برداری خواهد رسید.

رحمانی با تأکید بر نقش توان داخلی در اجرای پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: امروز افتخار ما این است که پروژه‌های قرارگاه با اتکا به خودباوری و ظرفیت‌های داخلی و استفاده از تجهیزات بومی اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مترو تصریح کرد: قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)تلاش کرده در زمینه بومی‌سازی بخش‌های مختلف اجرای پروژه‌های مترو نقش مؤثری داشته باشد و امروز بیش از 80 درصد بخش‌های مختلف این حوزه داخلی‌سازی شده و از توانمندی مجموعه‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌شود.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در شهر قم گفت: حضور قرارگاه خاتم در پروژه‌های عمرانی قم سابقه‌ای طولانی دارد و بخش مهمی از زیرساخت‌های این شهر با مشارکت این مجموعه اجرا شده است.

رحمانی افزود: انتقال آب آشامیدنی به قم حاصل اجرای تونل‌ها و خطوط انتقال طولانی توسط قرارگاه خاتم در سال‌های گذشته است. همچنین کمربندی ریلی قم و آزادراهی که موجب کاهش زمان سفر زائران و مسافران به سمت مشهد شده، از دیگر پروژه‌های اجراشده توسط قرارگاه در این استان است.

وی درباره روند اجرای پروژه خط یک مترو قم نیز اظهار کرد: پروژه مترو قم مسائل و موضوعات مختلفی داشته و به همین دلیل روند اجرای آن طولانی شده است، اما نکته قابل توجه این است که رکوردهای قابل توجهی در حوزه حفاری مترو در همین پروژه به ثبت رسیده است.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) خاطرنشان کرد: در سال‌های 1394 و 1395، رکورد حفاری روزانه 33 متر و حفاری ماهانه 650 متر در تونل مترو قم ثبت شده است و بیان این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت و آمادگی لازم برای سرعت‌بخشی به اجرای پروژه همچنان وجود دارد.

رحمانی تأکید کرد: امروز این آمادگی در قرارگاه وجود دارد که با کمک و حمایت مسئولان استان، مدیریت شهری، استاندار و اعضای شورای اسلامی شهر قم، بتوانیم رکورد جدیدی در اجرای پروژه مترو قم به ثبت برسانیم و این طرح را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان استان و مدیریت شهری قم گفت: از استاندار قم، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و همه مسئولانی که در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و مترو قم همراهی می‌کنند، تشکر می‌کنم و امیدواریم با تداوم این همکاری و هم‌افزایی، شاهد سرعت گرفتن اجرای پروژه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن باشیم.