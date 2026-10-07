معاون قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی فعالان فارس را گامی حیاتی در جهت تحقق جامعه مطلوب و کاهش آسیب‌های اجتماعی برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید بهرام احمدی در نشست هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی فارس در شیراز، با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در رفع موانع تحقق جامعه مطلوب گفت: مسئولیت اجتماعی در مسیر رفع موانع تحقق جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد.

او با اشاره به ارزش نجات انسان درآموزه‌های دینی افزود: یکی از زیباترین تعابیر قرآن درباره ارزش انسان، تأکید بر نجات جان یک انسان و ارزش آن در حد نجات همه انسان‌هاست و همین نگاه می‌تواند مبنای توجه به مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

معاون مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: استفاده از ظرفیت اقتصادی جامعه در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید به‌عنوان هزینه تلقی شود، بلکه برای فعالان اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در مسیر شکل‌گیری جامعه‌ای پایدار و پویاست.

حرکت به سمت صندوق ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی

احمدی با اشاره به ابتکار شکل‌گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: امیدواریم این اقدام با سکان‌داری مسئولان مربوط، در ادامه مسیر به تشکیل صندوق ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

او، شفافیت مالی را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های ساماندهی مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: زمانی که این سازوکار به‌درستی سامان پیدا کند، نخستین اتفاق، ایجاد شفافیت مالی خواهد بود و در نتیجه زمینه سوءاستفاده‌ها از بین می‌رود.

احمدی افزود: پس از ایجاد شفافیت، باید فرآیند شناسایی آسیب‌ها و در نهایت پیشگیری از آنها به شکل دقیق و هدفمند دنبال شود تا منابع مسئولیت اجتماعی در مؤثرترین مسیر هزینه شود.

او همچنین با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره مسئولیت اجتماعی در مردادماه امسال تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی در هیئت وزیران به تصویب رسیده، اما سازوکار مناسب برای اجرای آن هنوز باید تکمیل شود و امیدواریم این روند در آینده نزدیک به تشکیل صندوق ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

برچسب ها: نقش آفرینی ، بخش خصوصی ، آسیب‌های اجتماعی ، قوه قضائیه ، ظرفیت‌های اقتصادی ، فعالان
خبرهای مرتبط
ضرورت عزم همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم در فارس
رئیس کل دادگستری فارس:
باید از پیشگیری واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر گذر کنیم
امیری‌اصفهانی:
پیشگیری اثربخش نیازمند شناسایی دقیق ریشه‌ها و زمینه‌های وقوع جرم است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ساماندهی هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی در دستور کار قوه قضاییه
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
آخرین اخبار
ساماندهی هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی در دستور کار قوه قضاییه
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
معاون وزیر راه و شهرسازی: تأمین اعتبار بیمارستان‌های کازرون و کوار در فارس پیگیری می‌شود
پرستار خانگی، قاتل از آب درآمد
هویت‌گذاری ۱۰۰ هزار رأس دام در شیراز؛ گامی بلند برای شفاف‌سازی آمار تولید
از اطفای حریق تا اسکان اضطراری؛ حضور جامع شهرداری در مانور زاگرس
فارس؛ قطب بی‌رقیب عشایر و روستاهای ایران/ نقش‌آفرینی در تولید ۴۴ درصد صنایع‌دستی کشور
تولید ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در فارس/پاسخ به نیاز داخلی و بازارهای فرامنطقه‌ای
جهش تولید پروتئین در فارس؛ تحقق تولید ۳۶ هزار تن گوشت قرمز
لزوم حمایت از استعدادهای درخشان در کانون‌های مساجد روستایی فارس
بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های معین در مانورهای بحران کشور
از سقوط ۷ دکل فشارقوی تا خاموشی ۷۰ درصدی روستا‌ها در سناریوی مانور صلابت زاگرس
ساماندهی دروازه کازرون؛ از رفع مزاحمت‌های شهری تا صیانت از حقوق کسبه
دوران برخورد انفعالی با جرم به پایان رسیده است
پیشگیری اثربخش نیازمند شناسایی دقیق ریشه‌ها و زمینه‌های وقوع جرم است