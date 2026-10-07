در پی حملات روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به دو فرودگاه در عربستان، سه نفر کشته و ۳۶ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اداره کل هوانوردی عربستان اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی «ابها» و فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض در دو حمله جداگانه در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هدف قرار گرفتند.

گفته شده سه نفر در این حملات کشته و ۳۶ نفر دیگر زخمی شدند.

انصارالله یمن روز چهارشنبه مسئولیت حملات به هر دو فرودگاه را بر عهده گرفت. یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله گفت این جنبش فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با پهپاد و فرودگاه بین‌المللی ابها را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

این حملات در پی سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» انجام می‌شود. انصارالله تاکید کرده است تا زمانی که محاصره ظالمانه مردم یمن ادامه دارد، به حملات علیه عربستان ادامه خواهد داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انصارالله یمن ، فرودگاه ریاض ، عربستان و یمن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
افرین برغیورمردان یمن هیچ راهی عیرازاین نگذاشتند خوکهای شیرده باسنبوس تکفیری ضداسلام وغلامان مسخ شده امریکا وصهیون حق حاکمیت درسرزمین وحی راندارند اینها نجسند وبرهمه مسلمین واجب است که این کفارراهلاک کنند
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