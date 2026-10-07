باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اداره کل هوانوردی عربستان اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی «ابها» و فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض در دو حمله جداگانه در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هدف قرار گرفتند.

گفته شده سه نفر در این حملات کشته و ۳۶ نفر دیگر زخمی شدند.

انصارالله یمن روز چهارشنبه مسئولیت حملات به هر دو فرودگاه را بر عهده گرفت. یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله گفت این جنبش فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با پهپاد و فرودگاه بین‌المللی ابها را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

این حملات در پی سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» انجام می‌شود. انصارالله تاکید کرده است تا زمانی که محاصره ظالمانه مردم یمن ادامه دارد، به حملات علیه عربستان ادامه خواهد داد.

منبع: آناتولی