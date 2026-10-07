پاداش مدال‌آوران و اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به حساب آنها واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای نخستین‌بار در تاریخ بازی‌های آسیایی، فدراسیون کشتی از محل درآمد‌های خود برای مدال‌آوران این رقابت‌ها پاداش در نظر گرفت. بر این اساس، مبلغ ۳ میلیارد تومان از سوی فدراسیون کشتی به عنوان پاداش قهرمانان اختصاص یافت و این مبلغ در کنار ۳ میلیارد تومان پاداش کمیته ملی المپیک، مجموعاً ۶ میلیارد تومان به حساب مدال‌آوران طلایی کشتی ایران واریز شد.

بر این اساس، امیرحسین زارع، امین میرزازاده، امیرعلی آذرپیرا، محمد نخودی، یونس امامی و علیرضا عبدولی، ۶ قهرمان طلایی کشتی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، پاداش خود را دریافت کردند.

همچنین پاداش مهدی بالی، دارنده مدال برنز این رقابت‌ها، و تمامی اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز به حساب آنها واریز شد.

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، تیم ملی کشتی آزاد ، تیم ملی کشتی فرنگی ، بازی‌های آسیایی ، کشتی ، علیرضا دبیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
ما حاضریم به بازیکنا نفری 30 میلیارد بدیم فقط تیم ملی استرالیا رو ببرن
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United States of America
فرید ابادانی
۰۹:۳۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
درود بشرفت علیرضا دبیر. ولی ایکاش ب نفرات دوم هم 1/5 میلیارد ونفرات سوم 500 میلیون میریختی خیلی خوب میشد
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۳۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
برای مدال آوران کشتی کشور (اون هم طلا)
مجموعا 6 میلیارد پرداخت کردن که بین همه تقسیم میشه فکر نکنم بیشتر هم باشه برای هرکدام کمتر از یک میلیارد
ولی مبلغ پیشنهادی شخص آقای قلعه‌نویی 15 میلیارد اون هم ماهانه است فردی که تیمش نه بازی قشنگی داشتن و نه نتایج خوبی .
جالبه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۱۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
دبیرمردکاربلدوانقلابی
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
به فوتبالیست ۱۰۰۰ میلیارد به کشتی گیر ۳ میلیارد به دور از عدالته
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
مصطفی طوسی
۰۵:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
خدایی سه میلیون تومان!!!!!!!! چی خبره صد هزارتومان کافی نبود .خودتون روتون شد بابا دمتون گرم دمتون گرم 😔
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
نظام سرمایه داری چوپان دروغگو کلیدساز
۰۱:۵۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
ماشاءالله جهان پهلوان علیرضا دبیر درد و بلات بخوره تو سر هر چی مدیر غربزده واداده خودتحقیر
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
دم علیرضا دبیر گرم
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۶
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