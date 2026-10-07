باشگاه خبرنگاران جوان - برای نخستین‌بار در تاریخ بازی‌های آسیایی، فدراسیون کشتی از محل درآمد‌های خود برای مدال‌آوران این رقابت‌ها پاداش در نظر گرفت. بر این اساس، مبلغ ۳ میلیارد تومان از سوی فدراسیون کشتی به عنوان پاداش قهرمانان اختصاص یافت و این مبلغ در کنار ۳ میلیارد تومان پاداش کمیته ملی المپیک، مجموعاً ۶ میلیارد تومان به حساب مدال‌آوران طلایی کشتی ایران واریز شد.

بر این اساس، امیرحسین زارع، امین میرزازاده، امیرعلی آذرپیرا، محمد نخودی، یونس امامی و علیرضا عبدولی، ۶ قهرمان طلایی کشتی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، پاداش خود را دریافت کردند.

همچنین پاداش مهدی بالی، دارنده مدال برنز این رقابت‌ها، و تمامی اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز به حساب آنها واریز شد.