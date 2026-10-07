باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سه دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کردند نمایندگان کشور‌های عضو این اتحادیه روز چهارشنبه با ۱۶۴۶ مورد تحریم جدید علیه روسیه موافقت کردند که به ادعای آنها بیشتر آنها صنایع نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد.

بیش از نیمی از افراد و نهاد‌های جدید در زنجیره تولید موشک‌های بالستیک روسیه، از جمله موشک ۹M۷۲۳ اسکندر-ام، فعالیت دارند. این فهرست همچنین نهاد‌های فعال در آزمایش و تحقیقات موشکی، تولید سوخت جامد و موتور‌های موشکی، تولیدکنندگان پهپاد و کارخانه‌های کشتی‌سازی مرتبط با زیردریایی‌ها را شامل می‌شود.

اتحادیه اروپا همچنین ۷۷ سیاستمدار روس را که در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین برای انتخابات پارلمانی نامزد شده‌اند، تحریم کرده است.

این تحریم‌ها قرار است روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به‌طور رسمی تصویب شوند.

رویترز گزارش داد روسیه همزمان با کمبود سامانه‌های دفاعی اوکراین، حملات موشکی بالستیک خود را افزایش داده است. اوکراین تقریباً ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت را از دست داده و انتقال بخشی از منابع نظامی آمریکا به خلیج فارس نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

اتحادیه اروپا همچنین به دلیل نگرانی از گسترش همکاری‌های روسیه و کره شمالی، ۷ فرد و نهاد کره شمالی مرتبط با تلاش‌های نظامی مسکو را تحریم کرده است.

منبع: رویترز