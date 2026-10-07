سرمربی استقلال پیش از دیدار مقابل تراکتور گفت: از طرف بچه‌های تیم به هواداران قول می‌دهم که فردا با تمام وجود بازی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تداخل زمانی پرواز اعضای کاروان استقلال به تبریز با نشست خبری پیش از مسابقه باعث شد تا سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال نتواند در نشست خبری حاضر شود و به همین دلیل او در ویدیویی درباره شرایط تیمش و بازی فردا صحبت کرد.

 سهراب بختیاری زاده  گفت: در مورد بازی فردا، به هر حال فکر می‌کنم تراکتور تیم بسیار خوبی است. تیمی منضبط، هماهنگ و باکیفیت که مسابقه سختی را برای ما رقم خواهد زد.

او ادامه داد: ما شرایط بسیار خوبی داریم و طی یکی دو هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی انجام داده‌ایم. خدا را شکر برای این مسابقه آماده هستیم.

سرمربی آبی پوشان درباره تقابل با جواد نکونام گفت: با احترام به تیم تراکتور تبریز و کادر بسیار خوبش، آقای جواد نکونام دوست خوب من است و برای او آرزوی موفقیت دارم

بختیاری‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: از طرف بچه‌های تیم به هواداران قول می‌دهم که فردا با تمام وجود بازی کنیم. تلاش می‌کنیم همان ریتم خوب بازی قبل برابر السد را ادامه بدهیم و عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم.

برچسب ها: سهراب بختیاری زاده ، استقلال ، تراکتور ، لیگ برتر فوتبال
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