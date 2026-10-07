آیین رونمایی از سردیس شهید سردار محمدسعید ایزدی معروف به «حاج رمضان» با حضور جمعی از مسئولان و نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - آیین رونمایی از سردیس شهید مقاومت، سردار محمدسعید ایزدی معروف به «حاج رمضان»، امشب با حضور خانواده این شهید، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سیدمرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ در میدان فلسطین برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهید محمدسعید ایزدی اظهار کرد: امیدواریم شایسته باشیم که راه این شهید و همه شهدا را ادامه دهیم.

وی با اشاره به شهادت حاج رمضان در ۳۱ خرداد افزود: باید راه شهدا را که راه استقامت و پیروزی است ادامه دهیم.

چمران همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت: محور مقاومت توانسته است در موضوع مقاومت، تنگه هرمز و باب‌المندب را به یکدیگر پیوند دهد.

در ادامه این مراسم، ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با اشاره به سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» اظهار کرد: این عملیات یکی از مهم‌ترین اقدامات تاریخ معاصر در برابر رژیم صهیونیستی بود.

وی با اشاره به آنچه بیش از یک قرن ظلم و آوارگی مردم فلسطین خواند، افزود: رژیم صهیونیستی در چارچوب یک پروژه غربی قرار دارد و کشور‌های غربی طی سال‌ها تلاش کردند تصویر متفاوتی از این رژیم ارائه کنند، اما عملیات طوفان الاقصی بسیاری از این تبلیغات را کنار زد.

ابوشریف ادامه داد: از همان روز‌های نخست عملیات، کشور‌های غربی برای حمایت از رژیم صهیونیستی وارد عمل شدند و ما می‌دانیم که تنها در برابر این رژیم قرار نداریم، بلکه با حمایت‌های گسترده غرب نیز مواجه هستیم.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به مواضع کشور‌های غربی در قبال فلسطین و اوکراین گفت: اروپا در قبال فلسطین و اوکراین سیاست یک بام و دو هوا را دنبال کرده است؛ در حالی که دفاع اوکراین در برابر روسیه را به رسمیت شناختند، فلسطینی‌هایی را که از خود دفاع می‌کنند، تروریست می‌نامند.

وی افزود: مقاومت مشروع فلسطین را از ابتدا آغاز کردیم و در این مسیر به خداوند، حزب‌الله، حاج قاسم سلیمانی، حاج رمضان و جمهوری اسلامی ایران ایمان داشتیم.

ابوشریف با اشاره به شکل‌گیری جنبش‌های مقاومت اسلامی از دهه ۱۹۸۰ میلادی گفت: در آن مقطع، تنها جمهوری اسلامی ایران بود که از این جنبش‌ها حمایت کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش شهید حاج رمضان در حمایت از گروه‌های مقاومت اظهار کرد: حاج رمضان داستان فلسطین در ایران و داستان ایران در فلسطین است؛ او همراه گروه‌های مقاومت رشد کرد و گروه‌های مقاومت نیز با او رشد کردند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: حاج رمضان اقدامات بزرگی برای تقویت مقاومت انجام داد و توانست گروه‌های مختلف مقاومت را در کنار یکدیگر قرار دهد. او نقش مهمی در هماهنگی و تقویت گروه‌های مقاومت داشت.

ابوشریف تصریح کرد: آنچه امروز از پیشرفت مقاومت مشاهده می‌شود، حاصل تلاش‌های افرادی مانند حاج رمضان است و ثمره این تلاش‌ها در تحولات سال‌های اخیر و عملیات طوفان الاقصی نیز دیده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر نگاه افکار عمومی جهان نسبت به مسئله فلسطین گفت: امروز بسیاری از مردم و حتی افرادی که پیش از این از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کردند، از فلسطین حمایت می‌کنند و جنایات این رژیم را می‌بینند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین مدعی شد که رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده دوام نخواهد آورد و پایه‌های قدرت آن رو به افول است.

در پایان این مراسم، با حضور خانواده شهید محمدسعید ایزدی و جمعی از مسئولان از سردیس این شهید مقاومت در میدان فلسطین تهران رونمایی شد.