تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود مقابل عراق به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه الزورا بغداد در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی فوتبال نوجوانان عراق رفت و با تک گل حسین محمدولی در دقیقه ۳۲، حریف خود را یک بر صفر شکست داد.

 پیش از این نیز روز دوشنبه ایران در نخستین دیدار دوستانه خود برابر عراق به میدان رفته بود و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسیده بود.

کاروان تیم ملی فوتبال نوجوانان فردا (پنجشنبه) بغداد را به مقصد ایران ترک خواهد کرد و به این ترتیب اردوی تدارکاتی این تیم در عراق به پایان می‌رسد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران ، عراق ، بازی دوستانه
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تبادل نظر
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نظرات کاربران
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Germany
مشت آهنین
۰۹:۵۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
چرا ما فقط تا حد نوجوانان در بیشتر رشته ها بازیهامون قابل قبوله،بالاتر ‌که میریم (غیر قابل قبوله).
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