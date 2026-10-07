باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی خود را برای مدت سه ماه در اختیار توزیع‌کنندگان سوخت قرار خواهد داد تا قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت کاهش یابد.

به گزارش روزنامه لوموند، لوکورنو گفت: «گازوئیل موردنظر پیش از افزایش شدید قیمت‌ها خریداری شده و با قیمت تمام‌شده در اختیار توزیع‌کنندگان قرار خواهد گرفت.»

وی افزود این اقدام که از طریق یک فرمان اجرایی انجام می‌شود، می‌تواند قیمت گازوئیل در جایگاه‌ها را به‌طور مستقیم حدود ۱۲ تا ۱۸ سنت یورو، معادل ۱۳ تا ۲۰ سنت دلار، به ازای هر لیتر کاهش دهد.

نخست‌وزیر فرانسه همچنین اعلام کرد در روز‌های آینده با توزیع‌کنندگان سوخت در کاخ ماتینیون، دفتر نخست‌وزیری فرانسه، درباره نحوه اجرای این طرح دیدار خواهد کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فرانسه به دلیل اختلالات ایجادشده در بازار‌های جهانی انرژی با افزایش قیمت سوخت مواجه است.

لوکورنو همچنین گفت انتظار می‌رود قیمت برق در زمستان امسال افزایش نیابد و پرداخت کمک‌هزینه انرژی به خانوار‌های کم‌درآمد از ژانویه انجام شود و دیگر به بهار موکول نشود.

نخست‌وزیر فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود گفت دولت به گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان دبیرستانی که در اعتراض به کمبود کارکنان، شلوغی کلاس‌ها و نامناسب بودن امکانات مدارس دست به اعتراض زده‌اند، ادامه خواهد داد و مذاکرات از روز پنجشنبه در مدارس از سر گرفته می‌شود. وی اعلام کرد نخستین تصمیم‌های دولت برای پاسخ به مطالبات دانش‌آموزان در پایان اکتبر ارائه خواهد شد.

لوکورنو همچنین بر هدف دولت برای کاهش کسری بودجه فرانسه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ تأکید کرد؛ این در حالی است که کسری بودجه سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد پیش‌بینی شده است.

منبع: آناتولی