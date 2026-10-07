سفارت آمریکا در ریاض با اشاره به حملات علیه فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان، درباره تشدید درگیری در این کشور و اختلال در پرواز‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در ریاض، در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات منطقه و حملات علیه فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان اعلام کرد: «با توجه به وضعیت امنیتی در عربستان و تهدید‌های علنی علیه فرودگاه‌ها و حریم هوایی سراسر این کشور، هیئت نمایندگی آمریکا از همه شهروندان خود می‌خواهد هوشیاری بیشتری داشته باشند».

این سفارتخانه هشدار داد که درگیری نظامی جاری در عربستان «می‌تواند تشدید شود».

سفارت آمریکا همچنین از شهروندان خود خواست احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفر‌ها را در نظر داشته باشند و از سفر به مناطق نزدیک مرز عربستان و یمن خودداری کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عربستان و یمن ، سفارت آمریکا ، ریاض
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