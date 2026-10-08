باشگاه خبرنگاران جوان-دادستان عمومی و انقلاب قم از مهروموم یک تالار در این شهر و تشکیل پرونده قضایی برای عوامل برگزارکننده یک مراسم خبر داد.

بر اساس این گزارش، پس از حضور یکی از پیشکسوتان مشهور فوتبال کشور و همسرش در مراسمی که در یکی از تالارهای قم برگزار شد و در جریان آن، کنسرت زنده یک خواننده سرشناس نیز اجرا شد، شرایط ناهنجار فرهنگی حاکم بر این مراسم واکنش‌هایی را در میان شهروندان و افکار عمومی برانگیخت.

این مراسم به دلیل «عدم رعایت قوانین و ضوابط مرتبط» و همچنین حضور برخی افراد، موجب نارضایتی شماری از شهروندان شد.

در پی این واکنش‌ها، تالار موردنظر با دستور دادستان قم و توسط پلیس اماکن مهروموم شد و برای عوامل برگزارکننده این مراسم نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

گفتنی است، تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی به این پرونده از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است و اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقباً منتشر خواهد شد.