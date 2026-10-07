در حمله با سلاح سرد به یک هنرستان در شهر اوستروونکو در شمال‌شرق لهستان، ۱۰ نفر از جمله پنج دانش‌آموز و دو معلم زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ۱۰ نفر در حمله با سلاح سرد به یک مدرسه در شهر اوستروونکو در شمال‌شرق لهستان زخمی شدند. فرماندار منطقه مازوویان اعلام کرد ۹ نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند و هیچ‌یک در وضعیت تهدیدکننده قرار ندارند.

ماریوش فرانکوفسکی، فرماندار منطقه گفت مجروحان شامل پنج دانش‌آموز، دو معلم، دو رهگذر و عامل حمله هستند که در جریان حادثه به خود نیز آسیب زده است.

پلیس اعلام کرد مظنون، دانش‌آموز ۱۹ ساله همان مدرسه بوده و با یک چاقو به افراد حمله کرده است. نیرو‌های خنثی‌سازی بمب نیز به محل اعزام شدند و دادستان کل لهستان گفت یک وسیله انفجاری دست‌ساز که در آستانه انفجار قرار داشته، در کوله‌پشتی مهاجم پیدا شده است.

این حمله در یک هنرستان ویژه نوجوانان رخ داد. سخنگوی آتش‌نشانی گفت دانش‌آموزان برای دفاع از خود در کلاس‌ها سنگر گرفته و در‌ها را مسدود کرده بودند و سپس از ساختمان خارج شدند.

مقام‌ها اعلام کردند حمله حدود ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ رخ داده و پلیس حدود ۲۰ دقیقه بعد مظنون را در منطقه‌ای جنگلی بازداشت کرده است.

پس از این حادثه، تمامی مدارس اوستروونکو تعطیل شدند و مقام‌های محلی اعلام کردند دانش‌آموزان در امنیت هستند. انگیزه مهاجم همچنان مشخص نیست. مقام‌ها همچنین تأکید کرده‌اند چنین حوادثی در لهستان نادر است.

منبع: رویترز

برچسب ها: لهستان ، حمله با سلاح سرد
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