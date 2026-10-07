سوریه گزارش‌ها درباره احتمال ورود این کشور به جنگ یمن را رد کرد و گفت که قصدی برای گشودن جبهه‌های جدید در جنگ ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت اطلاع‌رسانی سوریه گزارش‌های منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس درباره احتمال ورود این کشور به جنگ در یمن را رد کرد و گفت: «سیاست سوریه در منطقه بر ثبات، صلح و همکاری متمرکز است، نه گشودن جبهه‌های جدید».

این وزارتخانه اعلام کرد هرگونه مشارکت سوریه تنها از طریق کانال‌های رسمی و در چارچوب توافق‌ها و سازوکار‌های دوجانبه موجود انجام خواهد شد.

اواخر ماه گذشته میلادی گزارش‌هایی منتشر شد که عربستان از دمشق خواسته است بخشی از نیرو‌های خود را برای جنگ با رزمندگان انصارالله به یمن بفرستد. در همان گزارش آمده بود که عربستان در حال بررسی کمک گرفتن از نیرو‌های چند کشور برای تقویت نیرو‌های دولت مستعفی یمن بوده و سوریه یکی از گزینه‌ها بوده است. 

از سوی دیگر، اوایل امروز خبرگزاری رویترز گزارش داد که سوریه در حال بررسی ارائه کمک نظامی به عربستان در جنگ یمن است. گزینه‌های مطرح‌شده شامل کمک دفاعی برای حفاظت از عربستان در برابر حملات و حتی اعزام نیرو برای کمک به نیرو‌های دولت مستعفی یمن در عملیات نظامی علیه جنبش انصارالله است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سوریه ، انصارالله یمن ، عربستان
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