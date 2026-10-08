باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بعد از تعطیلی ۲۵ روزه لیگ برتر به دلیل بازی‌های آسیایی و فیفادی از امروز شروع می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، استقلال در تبریز میهمان تیم تراکتور است.

آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی / پنج شنبه ساعت ۱۶

تیم فوتبال آلومینیوم با هدایت پیروز قربانی در فصل جاری تاکنون نتایج خوبی گرفته و اکنون با ۱۲ امتیاز و بدون شکست در جایگاه چهارم جدول رده بندی ایستاده است. به هر حال احتمال دارد تعطیلات لیگ برتر به ضرر آلومینیوم باشد و روند رو به رشد این تیم متوقف شود.

البته آلومینیوم در یک بازی تدارکاتی در تعطیلات توانست ۳ بر صفر سپاهان را شکست بدهد و با روحیه بالا به مصاف ملوان خواهد رفت.

شاگردان پیروز قربانی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر ملوان هستند تا به روند رو به رشد در لیگ برتر ادامه بدهند و طلسم نبردن ملوان را بشکنند.

پیروز قربانی گزینه هدایت تیم ملی امید هم هست، اما او بیان کرده که می‌خواهد در جایی که آرامش دارد کار کند و سرمربیگری تیم ملی امید را قبول نمی‌کند.

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بعد از ۳ شکست متوالی توانست برابر تیم مس شهربابک به پیروزی برسد و با ۷ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

قو‌های سپید انزلی که بدون بدنسازی وارد مسابقات لیگ برتر فوتبال شده بود، تعطیلات لیگ به نفعش تمام شد و آنها از این فرصت استفاده کردند و خودشان را آماده مسابقات کردند.

شاگردان مازیار زارع به دنبال بردن آلومینیوم هستند تا دست پر به انزلی برگردند و جایگاه خود را ارتقا بدهند، اما آنها با خط دفاع مستحکم حریف اراکی خود مواجه هستند.

عباس کهریزی یکی از شاخص‌ترین بازیکنان آلومینیوم اراک در تیم ملی امید و بازی‌های آسیایی ناگویا مصدوم شد تا محمد محمدی، مدیرعامل آلومینیوم بگوید کاش با تیم امید همکاری نمی‌کردیم و این بازیکنمان را از دست نمی‌دادیم!

جدال پیروز قربانی و مازیار زارع مربیان جوان لیگ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

نساجی مازندران- ذوب آهن/ پنج شنبه ساعت ۱۶

تیم نساجی در تعطیلات لیگ برتر فوتبال دچار تغییر و تحولات در کادر فنی خود شد و سعید دقیقی جایگزین مجتبی حسینی شد.

مجتبی حسینی تیم نساجی را با رتبه نهم به سعید دقیقی سپرد و باید دید که دقیقی می‌تواند تیم شهر خسته را به جایگاه بهتری برساند یا نه!

سعید دقیقی به دنبال پیروزی در اولین حضورش روی نیمکت تیم و مقابل هواداران است. از آخرین برد تیم نساجی مازندران مقابل ذوب‌آهن بیش از ۲ سال گذشته است.

در آن طرف، تیم ذوب آهن در آخرین بازی قبل از تعطیلات مقابل پرسپولیس ۲ گل خورد تا با ۶ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار بگیرد و با آخرین تیم جدول فقط ۲ امتیاز فاصله دارد.

با وجود اینکه عبداله ویسی بعد از شکست برابر پرسپولیس استعفا داد، اما مدیریت ذوب آهن با این استعفا مخالفت کرد و این مربی همچنان تیم ذوب آهن را هدایت می‌کند.

فراز امامعلی جدیدترین خرید نساجی است. همچنین فرشید اسماعیلی بازیکن ذوب‌آهن که از بند مصدومیت رها شده در این بازی هم با حکم محرومیت انضباطی غایب خواهد بود.

گل گهر سیرجان- استقلال خوزستان/ پنج شنبه ساعت ۱۶:۴۵

تیم فوتبال گل گهر بعد از سه باخت متوالی توانست تیم شمس آذر قزوین را ۳ بر ۲ شکست بدهد تا با ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول لیگ بایستد.

شاگردان سید مهدی رحمتی با حمایت هواداران خود به دنبال بردن استقلال خوزستان هستند، تا جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

گل گهر بعدازاین مسابقه باید چهارشنبه آینده در عمان به مصاف المحرق بحرین برود و رحمتی باتوجه‌به سختی‌های سفر به عمان گفت باید پیاده به این کشور برویم تا در آسیا بازی کنیم.

رحمتی درباره اهمیت بازی با استقلال خوزستان گفت: این بازی برای ما حکم فینال جام جهانی را دارد! بعدازاین مسابقه به بازی در آسیا فکر می‌کنیم.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان با ۶ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بنذی لیگ ایستاده است. این تیم اهوازی تا به امروز هیچ بازی را در ورزشگاه خانگی خود در اهواز انجام نداده و تمامی بازی‌هایش در تهران برگزار شد.

شاگردان امیر خلیفه‌اصل احتمالاً با اولویت نباختن وارد زمین خواهند شد تا حداقل با کسب یک امتیاز سیرجان را ترک کنند.

تیم گل‌گهر ۲ بازیکن محروم دارد و امید عالیشاه با حکم انضباطی و علیرضا علیزاده ۴ اخطاره شده است.

تراکتور - استقلال/ پنج شنبه ساعت ۱۷

تیم فوتبال تراکتور با ۲ شکست برابر تیم‌های استقلال خوزستان و شباب الاهلی امارات به تعطیلات لیگ برتر فوتبال رفت. البته این تیم با وجود باخت در هفته هفتم، اما همچنان با ۱۶ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

سرخپوشان تبریزی با حمایت هواداران خو به دنبال برد مقابل استقلال هستند تا صدر نشینی خود را تثبیت کنند و علاوه بر این، با روحیه بالا به مصاف تیم الشمال در لیگ نخبگان آسیا برود.

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور این روز‌ها پیگیر خدمت سربازی اش هست و حتی به کمیسیون پزشکی تراکتور هم مراجعه کرده است تا تکلیف حود را مشخص کند.

همچنین تراکتور با غایبانی به مصاف استقلال خواهد رفت. مهدی ترابی که به دلیل مصدومیت مدت زیادی از میادین دور بوده، همچنان قادر به همراهی تیمش در این بازی نیست. پوستونسکی نیز هنوز به شرایط کامل مسابقه نرسیده و اودیل خامروبکوف به گفته نکونام، یکی دیگر از غایبان تراکتور خواهد بود. با این حال، بازگشت مهدی هاشم‌نژاد به فهرست تراکتور می‌تواند خبر مهمی برای کادر فنی این تیم باشد. این بازیکن ملی‌پوش که به دلیل مصدومیت مدتی از میادین فاصله گرفته بود، حالا بار دیگر در دسترس تیم قرار گرفته و می‌تواند گزینه‌ای برای تقویت تراکتور در این مسابقه حساس باشد.

دو تیم در لیگ نخبگان آسیا حضور دارند و بعدازاین مسابقه باید خود را با مشقت به عمان و قطر برسانند تا دوشنبه آینده تراکتور با الشمال بازی کند و استقلال در قطر به مصاف الغرافه برود.

در آن طرف، استقلال نیز با ۱۵ امتیاز در رده دوم قرار گرفته و این تیم به دنبال برد بازی خارج از خانه برابر تراکتور است، تا به صدر جدول صعود کند.

آبی پوشان پایتخت در ۵ مسابقه اخیر خود شکست نخورده‌اند و آنها پس از سه تساوی متوالی، پیکان را یک بر صفر شکست دادند و در لیگ نخبگان آسیا نیز السد قطر را با نتیجه سه بر صفر از پیش رو برداشتند.

مسئولان استقلال به خاطر شکایت باشگاه پرسپولیس از یاسر آسانی درگیر این پرونده است و حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه‌ای از فدراسیون فوتبال خواسته که در این زمینه شفاف سازی کند.

شاید مسئولان باشگاه تراکتور همانند چند باشگاه دیگر بعد از بازی امروز از یاسر آسانی بازیکن استقلال شکایت کنند و کار را برای آبی پوشان سخت کنند.

علاوه بر این، مدیران استقلال به دنبال گرفتن جام قهرمانی فصل گذشته هستند، اما تیم‌هایی مثل پرسپولیس، سپاهان و تراکتور مخالف دادن جام قهرمانی به استقلال هستند.

این بازی برای جواد نکونام از انگیزه خاصی برخوردار است چرا که اولین ملاقات با تیم سابقش استقلال خواهد داشت. نکونام که ۲ فصل پیش و در پی نتایج ضعیفش از نیمکت آبی‌پوشان کنار رفت، به شدت دوست دارد تا در اولین تقابل مجدد به عنوان حریف استقلال، ۳ امتیاز را از چنگ آنها درآورد.

همچنین تیم‌های تراکتور و استقلال تا اینجای لیگ، روی هم تنها ۲ گل دریافت کردند و مشترکاً بهترین خطوط دفاعی را در اختیار دارند؛ بنابراین نباید تعجب کرد که مهاجمان ۲ تیم، کار سختی برای گشودن دروازه‌ها خواهند داشت.

تقابل سهراب بختیاری زاده و جواد نکونام مربیان استقلالی لیگ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

این ۲ تیم تاکنون ۵۹ بار به مصاف هم رفتند که ۲۷ برد سهم آبی‌پوشان، ۱۶ پیروزی سهم تبریزی‌ها و ۱۶ مسابقه نیز با نتیجه تساوی پایان یافته است.

سپاهان- فجرشهید سپاسی/ پنج شنبه ساعت ۱۸:۴۵

تیم فوتبال سپاهان شروع خوبی در این فصل نداشت، اما کم‌کم خود را به بالای جدول رساند و اکنون با سه برد و ۱۰ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاده است.

شاگردان محرم نویدکیا با حمایت هواداران اصفهانی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم فجرشهید سپاسی هستند تا به جمع مدعیان قهرمانی ملحق شوند.

در آن طرف، تیم فجر سپاسی در سه هفته پیش از این بازی پیروز است و این تیم شیرازی با ۷ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

به هر حال شاگردان رسول خطیبی به دنبال کسب امتیاز در خانه سپاهان هستند تا سرمربی این تیم با شرایط بهتری به ادامه لیگ فکر کند.

رسول خطیبی سرمربی فجر سپاسی درگذشته برای سپاهان بازی کرده و شناخت خوبی از تیم سابقش دارد و این مربی می‌تواند از این فرصت استفاده کند و تیم سابقش را شکست بدهد.

ضمن اینکه خطیبی یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ناکام امید معرفی شده است. همچنین تقابل این مربی با محرم نویدکیا دیدنی خواهد بود.

همچنین با وجود اینکه سید حسین حسینی دروازه‌بان ملی‌پوش سپاهان مقابل روسیه ۲ گل بد خورد، اما بااین‌حال رحمان احمدی مربی دروازه‌بان‌های سپاهان اعلام کرد که حسینی در شرایط خوبی از لحاظ روحی و روانی قرار دارد و مشکلی در این باره ندارد.

فولاد - مس شهر بابک/ پنج شنبه ساعت ۱۹

تیم فوتبال فولاد با ۹ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار دارد. این تیم اهوازی با حمایت هواداران پرشور خود می‌خواهد ۳ امتیاز بازی خانگی را به دست آورد تا جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشد.

در آن طرف، تیم مس شهر بابک که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده تاکنون بردی کسب نکرده و تنها تیم بدون برد لیگ برتر محسوب می‌شود.

مسی‌ها با ۵ مساوی در رده هفدهم جدول رده بندی لیگ ایستاده‌اند و آنها به دنبال کسب امتیاز مقابل فولاد هستند تا از انتهای جدول فرار کنند و جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما کار سختی جلوی هواداران اهوازی دارند.

رامین رضاییان بازیکن ملی‌پوش فولاد است که در بازی با روسیه مصدوم شد و ۲، ۳ هفته‌ای دور از میادین خواهد بود.

برنامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی، ورزشگاه امام خمینی اراک، ساعت ۱۶:۰۰

داور: میثم حیدری؛ کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی؛ داور VAR: وحید زمانی؛ کمک VAR: کیوان علیمحمدی؛ ناظر: رحیم رحیمی‌مقدم

نساجی مازندران - ذوب‌آهن اصفهان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، ساعت ۱۶:۰۰

داور: موعود بنیادی‌فرد؛ کمک‌ها: وحید سیفی، علی‌اکبر نوری و میثم عباسپور؛ داور VAR: محمدرضا تارخ؛ کمک VAR: حامد سیری؛ ناظر: رضا عبدوس

تراکتور تبریز - استقلال، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت ۱۷:۰۰

داور: وحید کاظمی؛ کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و فرهاد امینی؛ داور VAR: امیر عرب‌براقی؛ کمک VAR: امیرمحمد داودزاده؛ ناظر: محمدرضا فلاح

سپاهان - فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت ۱۸:۴۵

داور: حسین زمانی؛ کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی؛ داور VAR: حسین امیدی؛ کمک VAR: احسان اکبری؛ ناظر: حسن کامرانی‌فر

فولاد خوزستان - مس شهربابک، ورزشگاه شهدای فولاد اهواز، ساعت ۱۹:۰۰

داور: هادی علی‌نیافرد؛ کمک‌ها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند و میثم صفاری؛ داور VAR: امیر ایار؛ کمک VAR: فرزاد منصوری؛ ناظر: محسن قهرمانی

گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان، ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان، ساعت ۱۶:۴۵

داور: مرتضی منصوریان؛ کمک‌ها: محسن بابایی، علی فرزان‌منش و شبیر بهروزی؛ داور VAR: حسن اکرمی؛ کمک VAR: سیدحسین حسینی؛ ناظر: نادر جعفری

جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵

چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد، ورزشگاه شهید نصیری یزد، ساعت ۱۶:۴۵

داور: پیام حیدری؛ کمک‌ها: علی احمدی، صادق رستمی و رضا مرادی؛ داور VAR: سیدرضا مهدوی؛ کمک VAR: مسعود حقیقی؛ ناظر: علیرضا کهوری

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران، ساعت ۱۷:۰۰

داور: احمد محمدی؛ کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون و شهاب محمدی؛ داور VAR: میثم حیدری؛ کمک VAR: دانیال باشنده؛ ناظر: رضا سخندان

شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

پیکان تهران - شمس‌آذر قزوین، ورزشگاه ایران‌خودرو، ساعت ۱۷:۰۰

داور: غلامرضا ادیبی؛ کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی و مهرداد خسروی؛ داور VAR: وحید کاظمی؛ کمک VAR: علیرضا ایلدروم؛ ناظر: اسماعیل صفیری