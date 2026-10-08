باشگاه پرسپولیس با مانع بزرگی برای خرید تیم دسته دومی پادیاب خلخال مواجه شده است و شاید از خرید این تیم منصرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که در روزهای گذشته خبری مبنی بر توافق باشگاه پرسپولیس با پادیاب خلخال برای خرید امتیاز این تیم و حضور «پرسپولیس ب» در لیگ دسته دوم منتشر شده اما این موضوع هنوز از سوی باشگاه پرسپولیس تأیید نشده است.

پیگیری‌ها از باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد انتقال امتیاز پادیاب خلخال با یک مانع مهم روبه‌رو شده است چراکه ظاهراً مجوز خروج امتیاز این باشگاه از استان صادر نشده و همین موضوع می‌تواند باعث منتفی شدن این انتقال شود.

بر همین اساس، مسئولان باشگاه پرسپولیس در حال بررسی گزینه‌های دیگر هستند و در صورت نهایی نشدن انتقال پادیاب خلخال، مذاکرات با شایان دیزل شیراز را برای خرید امتیاز این تیم دنبال خواهند کرد.

خرید پادیاب توسط پرسپولیس در صورتی انجام می‌شود که مشکل مجوز خروج این تیم از استان حل شود.

پرسپولیس پیش از این نیز پادیاب خلخال و شایان دیزل شیراز را به عنوان دو گزینه اصلی برای تشکیل تیم دوم خود در لیگ دسته دوم بررسی کرده بود و حالا باید دید سرخپوشان در نهایت امتیاز کدام تیم را برای آغاز فعالیت «پرسپولیس ب» خریداری خواهند کرد.