نماینده مجلس می‌گوید منطق بانک مرکزی برای ارزپاشی روشن نیست آن هم ۱۰ هزار دلار که معلوم نیست با چه منطقی در این شرایط انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدام بانک مرکزی در فروش ۱۰ هزار دلار به هر کارت ملی گفت: منطق بانک مرکزی برای ارزپاشی روشن نیست آن هم دو میلیارد دلار با سقف ۱۰ هزار دلار که معلوم نیست با چه منطقی در این شرایط انجام شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: شاید بانک مرکزی با این اقدامات فکر می‌کند می‌تواند جلوی جهش قیمت دلار را بگیرد که اشتباه است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: به آقای همتی توصیه می‌کنم یک‌بار تصمیمات این‌چنینی را که به کشور آسیب رسانده است را مرور کند. این اقدام نه منطق اقتصادی دارد و نه می‌تواند در کوتاه‌مدت آورده سیاسی برای برخی داشته باشد. 

حجت‌الاسلام سلیمی گفت: دو میلیارد دلار عدد کمی نیست؛ با کدام مصوبه‌ای این کار را کردند؛ زمانی که ریاست محترم مجلس به بنده خبر داد نه در جلسه سران قوا، نه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نه در مجلس این موضوع مصوب نشده بود پس با چه مصوبه‌ای این اقدام شگفت‌انگیز انجام شده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: مدیریت آقای همتی ‌آسیب‌زا بوده است. وی قیمت ارز را چند تحویل گرفته و به کجا رسانده است. آقای همتی یک‌بار توییت‌هایی که به‌صورت روزانه درباره نرخ ارز می‌زد را مرور کند تا ببیند رفتار و نظرشان نسبت به عملکرد خودشان چیست. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: هرچند شرایط کشور تغییر کرده، اما این جهش‌ها منطق ندارد چون الان تقاضا برای واردات کمتر است و با کاهش تقضا برای واردات عطش بازار از بین می‌رود، اما با این اقدام که به هر نفر ۱۰ هزار دلار بدهند چه عطشی را ایجاد کردند.

این نماینده مجلس گفت: شنیدم که سودجویان کارت ملی اجاره می‌کنند و وجهی را در این شرایط سخت به طرف پرداخت می‌کنند و مابقی را به جیب می‌زند لذا چرا ما زمینه و عرصه را برای سودجویان باز کردیم؛ باید به این سوال جدی پاسخ داده شود. 

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برچسب ها: بانک مرکزی ، عبدالناصر همتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
درود
بهتر است که طبق مصوبه قبل، به هر نفر ۲ هزار دلار فروخته شود که حداقل یک میلیون نفر از این امتیاز بهره مند شوند و قدری از عطش بازار ارز فرو کش کند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
باید دستگاه های نظارتی رصد کنند دستگاه قضایی بررسی کنند
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
وقتی کشور تحریم اقتصادی است قیمت دلار میره بالا بانک مرکزی چکار میتونه بکنه هرکس داخل میدان نیست دووش زیاده منطق اینو میگه هرکسی باشه همینه
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