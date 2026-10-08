باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم

مهندس بهداشت محیط در خصوص نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - رکسانا فرخی، مهندس بهداشت محیط با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مطالب مرتبط
 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم
young journalists club

نسل زد در محل کار؛ الهام‌بخش یا کابوس؟

 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم
young journalists club

خودداری از ذبح دام در منزل و معابر/ گوشت را از مراکز مورد تایید دامپزشکی بخرید

 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم
young journalists club

افزایش ورود گوشت سالم به چرخه مصرف در خوزستان

پربیننده‌ترین‌ها
فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم
۶۷۹

فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم
۶۰۵

کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم
۴۷۷

نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم
۴۶۹

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
۴۴۴

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha